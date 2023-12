Gli sviluppatori hanno scelto i loro GOTY: la lista completa ai BAFTA 2024

Anche quest'anno sono stati svelati i candidati per i BAFTA Games Awards 2024: la cerimonia di premiazione che, a differenza di tanti altri show, vede unicamente la partecipazione degli stessi sviluppatori.

Una cerimonia particolarmente attesa e interessante, dato che ci permette di analizzare più da vicino quali sono, secondo gli sviluppatori e non secondo critica o utenti, i migliori giochi visti durante tutto il 2023.

Lo scorso anno avevamo visto God of War Ragnarok conquistare tantissimi premi (lo trovate su Amazon), anche se alla fine a conquistare il GOTY era stato a sorpresa una piacevolissima sorpresa di stampo italiano.

Sarà dunque interessante scoprire se Baldur's Gate 3 riuscirà a conquistare anche questa premiazione, dopo aver già ottenuto l'ambito riconoscimento ai TGA 2023, oppure se vedremo anche stavolta primi posti imprevisti.

In attesa di scoprire le nomination finali, previste per il 7 marzo 2024, vi lasciamo qui di seguito tutti i migliori giochi dell'anno elencati per le diverse categorie (via VGC).

BAFTA Games Awards 2024: la lista completa

Miglior gioco dell'anno

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Hogwarts Legacy

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

Super Mario Bros. Wonder

Miglior gioco britannico

Cassette Beasts

Dead Island 2

Disney Illusion Island

EA Sports WRC

F1 23

Football Manager 2024

The Texas Chain Saw Massacre

Tron: Identity

Viewfinder

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Miglior attore protagonista

Amelia Tyler come Narratrice in Baldur’s Gate 3

Ben Starr come Clive Rosfield in Final Fantasy XVI

Cameron Monaghan come Cal Kestis in Star Wars Jedi: Survivor

Ilkka Villi come Alan Wake (Live Action + Mocap) in Alan Wake 2

Matthew Porretta come Alan Wake (Voce) in Alan Wake 2

Melanie Liburd come Saga Anderson in Alan Wake 2

Nadji Jeter come Miles Morales in Marvel’s Spider-Man 2

Neil Newbon come Astarion in Baldur’s Gate 3

Samantha Béart come Karlach in Baldur’s Gate 3

Yuri Lowenthal come Peter Parker in Marvel’s Spider-Man 2

Miglior attore di supporto

Andrew Wincott come Raphael in Baldur’s Gate 3

Dave Jones come Halsin in Baldur’s Gate 3

Debra Wilson come Cere Junda in Star Wars Jedi: Survivor

Idris Elba come Solomon Reed in Cyberpunk 2077

James McCaffrey come Alex Casey (Voce) in Alan Wake 2

Martti Suosalo come Ahti in Alan Wake 2

Ralph Ineson come Cidolfus “Cid” Telamon in Final Fantasy XVI

Sam Lake come Alex Casey (Live Action + Mocap) in Alan Wake 2

Tony Todd come Venom in Marvel’s Spider-Man 2

Tracey Wiles come Jaheira in Baldur’s Gate 3

Interessante notare come la lista dei giochi dell'anno includa solo 5 dei 6 candidati finali arrivati durante gli scorsi The Game Awards 2023, ma c'è spazio anche per produzioni come Hogwarts Legacy e Star Wars Jedi Survivor, oltre ad alcune delle perle indie più interessanti come Cocoon e Dredge.

In ogni caso, sembra che Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2 abbiano conquistato nuovamente ottimi consensi, anche tra gli stessi sviluppatori: è probabile che saranno tra i grandi protagonisti di questa serata.

Ci sono tante altre longlist di nomination che non sono ancora state rese pubbliche, ma possiamo anticiparvi che Baldur's Gate 3 è stato elencato 15 volte in totale, mentre Alan Wake 2 è arrivato a 14. Subito dopo troviamo Marvel's Spider-Man 2 (10), Hogwarts Legacy (9), Final Fantasy XVI e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (8)

Vi terremo aggiornati non appena sapremo l'esito e le nomination finali vere e proprie, per le quali dovremo comunque aspettare il prossimo anno. Speriamo solo che, almeno in questo caso, i vincitori abbiano il tempo di parlare.

Nel frattempo, segnaliamo che BAFTA ha anche condiviso una lista con tutti e 60 i migliori giochi dell'anno, inclusi quelli che non sono riusciti a essere inclusi nelle nomination finali: potete scoprirli tutti al seguente indirizzo.