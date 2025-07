The Pokémon Company ha rilasciato un nuovo trailer ufficiale di Leggende Pokémon: Z-A, svelando ulteriori dettagli sul mondo di gioco, sulla città di Luminopoli e sulle principali caratteristiche che accompagneranno questa nuova avventura ambientata nella regione di Kalos.

Il titolo sarà disponibile a partire dal 16 ottobre 2025, in esclusiva per Nintendo Switch e per la nuova Nintendo Switch 2, con una versione ottimizzata pensata appositamente per la console di prossima generazione.

Il cuore dell’esperienza sarà Luminopoli, metropoli già nota ai fan di lunga data, ora ricostruita da zero con un’impostazione più viva, verticale e reattiva.

Il gioco introduce infatti un ciclo giorno/notte in grado di influenzare la città non solo dal punto di vista estetico, ma anche sul piano delle attività presenti. Cambieranno la posizione degli NPC, le missioni attive e le dinamiche esplorative a seconda dell’orario.

Il sistema di combattimento è stato profondamente rinnovato: gli scontri saranno in tempo reale, con movimenti liberi, posizionamento strategico e animazioni più fluide rispetto al passato.

Questo approccio punta a offrire un ritmo più coinvolgente e una maggiore reattività agli input del giocatore.

Dal punto di vista narrativo, si affronterà il Clan Ruggine, gruppo che si oppone allo sviluppo urbano, mentre la compagnia Q‑asar Inc. sembra giocare un ruolo chiave nella modernizzazione della città, legata in qualche modo all’energia delle megaevoluzioni, ufficialmente confermate.

Ampio spazio anche alla personalizzazione del protagonista, che potrà essere modificato con numerosi abiti, acconciature e accessori.

Alcuni NPC offriranno missioni secondarie, contribuendo a rendere più ricca e immersiva l’esperienza di gioco. Leggende Pokémon: Z-A si presenta così come uno dei capitoli più ambiziosi mai realizzati nella saga.