Arriva anche questo mese l'immancabile aggiornamento di GCC Pokémon Pocket, ancora una volta con un mini-set da una sola bustina e tante nuove carte da aggiungere alla nostra collezione.

Da questo momento è ufficialmente disponibile l'espansione "Il Bosco di Eevee", dedicata al tenerissimo Pokémon di prima generazione (trovate il suo peluche su Amazon, a proposito) e a tutte le sue "eevoluzioni", se ci perdonerete il gioco di parole.

Con questa nuova espansione avrete accesso a ben 69 nuove carte inedite da aggiungere al vostro Cardex, che arriveranno a 107 carte complessive includendo tutte le altre versioni disponibili e più rare, incluse le carte con Pokémon cromatici.

Segnalo che la nuova carta Immersive del set è Eevee-ex, con un bellissimo artwork completo che lo raffigura insieme a tutte le sue evoluzioni, mentre come carte Allenatore troviamo Penny e Hau pronti a dare una mano al nostro mazzo.

Questo set include inoltre solo due carte strumento, ovvero Borsa Eeevee, scelta anche come carta con rarità Corona, e gli Avanzi come Oggetto Pokémon.

Oltre al già citato Eevee-ex, le altre carte Ex della collezione sono Flareon, Primarina, Sylveon, Dragonite e Snorlax: scelte che sicuramente sorprenderanno molti fan, dato che ci si aspettava solo evoluzioni di Eevee.

L'aggiornamento include anche nuove lotte per gradi con cui divertirvi e sbloccare ricompense aggiuntive, oltre alla possibilità di scambiare con i vostri amici le carte del set Crisi Ultradimensionale.

Come anticipavamo in apertura, il set è già disponibile da questo momento: non dovete fare altro che aprire la vostra app di GCC Pokémon Pocket e avviare il download, con nuove bustine pronte ad attendervi.

Non posso fare altro che augurarvi buona fortuna con le vostre sbustate: spero vivamente che riusciate a ottenere le carte che più desiderate nel minor tempo possibile.

Se dovesse servirvi una piccola mano, vi segnalo che è possibile ottenere altre clessidre gratis grazie a un nuovo evento Twitch Drop: ecco come farle vostre.