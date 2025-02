GCC Pokémon Pocket svela a sorpresa le prime carte della nuova espansione

GCC Pokémon Pocket ha già svelato a sorpresa l'arrivo di una nuova espansione intitolata "Triumphant Light": sulla scia de "L'isola Misteriosa", dovrebbe trattarsi di un mini-set con un'unica bustina.

Come riportato da PokeBeach, l'annuncio è arrivato sotto forma di una pubblicità caricata su TikTok nelle scorse ore, probabilmente per errore e con netto anticipo rispetto ai piani del team di sviluppo.

Come era facile ipotizzare dopo il lancio dell'espansione con Dialga e Palkia, questo set includerà Arceus ex come carta principale: non è stato ancora svelato quando verrà rilasciata l'espansione, ma ci si aspetta che l'annuncio ufficiale vero e proprio possa arrivare questa settimana.

Mi sento di ipotizzare che sarà proprio questo uno degli annunci del Pokémon Presents previsto per domani, ma ovviamente va ancora chiarito se sarà uno "shadow drop" per questa settimana o se si attenderà invece l'inizio di marzo.

Tra le altre carte svelate nella pubblicità troviamo Crobat e Garchomp ex come nuovi Pokémon, ma anche nuove edizioni di Heatran, Golbat, Magnemite, Gible, Gabite e Eevee.

Un aspetto interessante è la presenza di uno speciale effetto olografico a linee ondulate, ispirato dalle carte rilasciate nel 2009 in un'espansione a tema Arceus.

Quest'espansione sembrerebbe voler cavalcare l'ondata di popolarità di Leggende Pokémon Arceus (che trovate su Amazon), espandendo così allo stesso tempo la collezione di Pokémon provenienti da Sinnoh.

Tuttavia, devo sottolineare che non sono stati annunciati Pokémon esclusivi di Hisui, che potrebbero dunque essere conservati per altri set futuri.

Ovviamente questo è solo un piccolo assaggio che abbiamo potuto scoprire grazie a questa pubblicità, ma per scoprire la lista completa di carte dovremo attendere l'annuncio ufficiale vero e proprio.

Sarà interessante scoprire se l'aggiornamento in cui sarà introdotta questa nuova espansione sistemerà una volta e per tutte gli scambi, dopo le promesse del team di sviluppo arrivate in seguito alle polemiche dei fan.