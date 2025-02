Annunciato il Pokémon Presents 2025: ecco data e orario ufficiale

The Pokémon Company ha ufficialmente annunciato il nuovo Pokémon Presents, appuntamento immancabile per tutti i fan della serie per scoprire le novità in arrivo nel corso del 2025.

L'annuncio è arrivato tramite i canali social giapponesi dedicati alla serie, ma nelle prossime ore dovrebbe arrivare la conferma anche per quanto riguarderà le trasmissioni globali.

Come segnalato da TheGamer, la data ufficiale non dovrebbe lasciarvi particolarmente sorpresi: è stato infatti scelto ancora una volta il Pokémon Day, la giornata in cui si svolge l'anniversario dell'uscita di Pokémon Rosso e Verde.

Di conseguenza, dovrete segnare in rosso sul vostro calendario il 27 febbraio 2025, con la trasmissione che si svolgerà alle ore 15.00 italiane.

L'evento verrà trasmesso sul canale YouTube ufficiale di Pokémon e su altri canali social, ma al momento non sono disponibili ulteriori dettagli.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, come vi anticipavamo in apertura, l'annuncio è tecnicamente arrivato solo per gli utenti giapponesi e nelle regioni dell'Asia: possiamo tuttavia presumere che basterà dirigersi ai rispettivi canali regionali di Pokémon per assistere in diretta alla presentazione.

Il Pokémon Presents 2025 è particolarmente atteso dai fan Nintendo Switch: dovrebbe infatti essere la giusta occasione per scoprire novità su Leggende Pokémon Z-A, la cui uscita è prevista proprio per quest'anno (potete già prenotarlo su Amazon).

Potrebbero però essere annunciata diverse novità per i titoli mobile di maggior successo, come Pokémon GO, GCC Pokémon Pocket o Pokémon Sleep.

Non appena verranno svelati eventualmente dettagli più accurati sull'evento, vi terremo prontamente aggiornati come sempre sulle nostre pagine.