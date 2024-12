GCC Pokémon Pocket festeggia i 60 milioni con l'arrivo di una nuova espansione

GCC Pokémon Pocket si prepara alla fine dell'anno con una grande novità per i 60 milioni di giocatori che hanno deciso di cominciare a collezionarli tutti anche in versione digitale, perché tra pochissimo arriverà la nuova espansione di carte con l'inserimento di Mew e tanti altri.

Il gioco di carte collezionabili digitale ha già fatto benissimo, molto più di tanti altri giochi Pokémon degli ultimi tempi, e i numeri pubblicati di recente sono ancora più impressionanti.

Come riporta Kotaku, infatti, GCC Pokémon Pocket ha superato i 60 milioni di download dal lancio il 30 ottobre scorso, per un totale stimato di oltre $200 milioni guadagnati nel primo mese.

Per celebrare questo risultato, The Pokémon Company ha annunciato l'arrivo del nuovo set speciale a tema Mew, chiamato Mythical Island, che arriverà il 17 dicembre.

Mythical Island sarà un set più piccolo, ma ricco di novità che promettono di sconvolgere il meta attuale. L'espansione conterrà oltre 80 carte, tra cui cinque nuove emozionanti carte Pokémon Ex, cinque nuove carte Allenatore e nuove carte immersive.

Il set introduce nuove carte, tra cui il potentissimo Mew Ex (l'adorabile Pokémon che trovate su Amazon), che offre un'abilità unica: Genome Hacking, permettendo di usare un attacco di un Pokémon avversario attivo con tre energie di qualsiasi tipo.

Altre sorprese includono un Aerodactyl Ex con un’abilità devastante che impedisce agli avversari di far evolvere i loro Pokémon attivi, insieme a carte speciali come un Vaporeon con un'abilità per trasferire energia acqua.

Speriamo che ci siano sempre più eventi per poter ottenere anche altri Pokémon gratis, come accaduto in questi mesi con la possibilità per gli allenatori di avere tante carte extra. Così come che i prossimi eventi siano leggermente più abbordabili, visto che quelli passati hanno creato non pochi problemi e hanno portato i giocatori a lamentarsi.