GCC Pokémon Pocket potrebbe aver già superato tanti altri giochi Pokémon

L'arrivo di GCC Pokémon Pocket è stato un vero cataclisma per il tempo libero dei fan Pokémon e le batterie dei loro dispositivi mobile. E dei loro portafogli, perché l'app potrebbe aver già incassato oltre $200 milioni.

Come riporta IGN US, secondo le misurazioni di PocketGamer.biz l'app ha totalizzato $208 milioni al 29 novembre, superando titoli come Pokémon Sleep e Pokémon Unite.

Lanciato il 30 ottobre come gioco free-to-play, GCC Pokémon Pocket consente ovviamente acquisti in-app per pacchetti aggiuntivi, contenuti cosmetici e un pass mensile che regala un pacchetto extra al giorno.

È proprio questa formula ad aver creato una solidissima base economica, con dei guadagni iniziali valutati per $3 milioni al giorno che sono poi saliti a una media giornaliera di $6,5 milioni.

Il picco massimo è stato di $8,4 milioni in un solo giorno, ed è stato registrato durante l’evento Mass Outbreak, nonostante molti giocatori lo abbiano giudicato deludente.

La formula è anche supportata da un sistema che incentiva anche l'acquisto, ovviamente. Con un massimo di due pacchetti giornalieri ottenibili gratuitamente, completare Genetic Apex, il primo set di 226 carte (più 60 rare con illustrazioni alternative), richiederebbe circa due anni senza acquisti. Per chi desidera accelerare, completare l’intera collezione potrebbe costare circa $1.500.

Inoltre, alcune carte promozionali sono legate esclusivamente al Premium Pass da $9,99 al mese, rendendo impossibile ottenere l’intera collezione senza investimenti economici. Nonostante ciò, il gioco si conferma un successo commerciale che consolida l’appeal del brand Pokémon anche nel settore mobile.

GCC Pokémon Pocket è il titolo che ha voluto ricreare la gioia delle celebri sbustate delle carte collezionabili dei mostriciattoli tascabili più iconici, senza però dover spendere necessariamente soldi per collezionare carte reali (che comunque trovate su Amazon con diverse espansioni).

Tuttavia i fan di tutto il mondo sembra abbiano speso comunque tantissimo, al punto che il successo del progetto è stato una sorpresa anche per The Pokémon Company.