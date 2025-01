GCC Pokémon Pocket è già pieno di cheater, ma gli sviluppatori sono pronti

GCC Pokémon Pocket è un successo sconsiderato e, per questo motivo, si è già riempito di cheater pronti a fare di tutto pur di collezionarli tutti con le carte digitali di Dena e The Pokémon Company.

Ovviamente gli sviluppatori si sono accorti di questa e, in vista della prossima espansione in arrivo che introdurrà anche gli scambi di carte, hanno deciso di pubblicare una nota per avvertire la community (tramite IGN US).

«Siamo a conoscenza del fatto che alcuni giocatori hanno manipolato dati, effettuato compravendite con denaro reale e intrapreso altri comportamenti che violano i Termini di Utilizzo», si legge nell’annuncio, in cui vengono anche rese note le conseguenze che tali azioni porteranno:

«Se confermiamo che un giocatore ha violato i Termini di Utilizzo, lo avvertiremo, sospenderemo il suo account o prenderemo altre misure.»

Nella community di GCC Pokémon Pocket si sono anche diffuse delle speculazioni sui possibili comportamenti illeciti citati dagli sviluppatori e presi di mira da essi.

Uno di questi è il cosiddetto Wonder Pick Farming, una pratica in cui vengono creati in massa nuovi account per sfruttare i pacchetti gratuiti destinati ai nuovi giocatori. L’obiettivo è ottenere un god pack, ovvero un pacchetto molto raro con cinque carte di alto valore, per poi vendere il codice amico ad altri giocatori, che possono così aggiungere l’account e ottenere un pacchetto garantito tramite la funzione Wonder Pick.

Un’altra pratica sotto esame potrebbe essere il grinding fino al livello 50 attraverso le battaglie PvP. Alcuni giocatori sfruttano la funzione di timeout per far scadere il tempo agli avversari, forzandoli a cedere e accumulando così vittorie e valuta di gioco.

Vedremo se queste misure serviranno prima dell'arrivo della prossima espansione, che sicuramente porterà tanti altri soldi a Dena e The Pokémon Company.

GCC Pokémon Pocket si prepara a lanciare Scontro Spaziotemporale, che sarà disponibile il 30 gennaio 2025. Questo nuovo set si concentrerà sui Pokémon della quarta generazione, quindi quelli di Diamante e Perla (li trovate su Amazon) con un focus particolare sui leggendari Dialga e Palkia, che saranno i protagonisti delle due buste tematiche dell’espansione.