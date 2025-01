GCC Pokémon Pocket, forse è stata svelata la data della prossima espansione

Pare che GCC Pokémon Pocket abbia già iniziato a preparare il terreno per l'arrivo della sua prossima espansione, che dovrebbe essere molto più corposa rispetto alla breve ma intensa L'Isola Misteriosa.

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra infatti che il set A2 — una definizione che lo allinea a Geni Supremi — sarebbe in uscita già tra poche settimane, più precisamente a partire dal 29 gennaio 2025.

La presunta data d'uscita arriva tramite la leaker PokeGirlLauren, che ha già anticipato correttamente l'arrivo di diversi eventi di gioco prima ancora degli annunci ufficiali.

Secondo un report di GamingonPhone, ci si aspetta che la nuova espansione di GCC Pokémon Pocket possa introdurre più di 230 nuove carte da collezionare, con l'introduzione di una nuova rarità "Arcobaleno", probabilmente simile alle controparti delle carte originali (se volete iniziare la vostra raccolta, trovate diversi set su Amazon).

Considerando che Geni Supremi si è specializzato prevalentemente sul debutto di Pokémon provenienti dalla prima generazione, l'ipotesi è che il misterioso set A2 possa invece concentrarsi sui Pokémon di Johto, con un focus dunque sulla seconda generazione.

Se l'ipotesi fosse confermata, è plausibile immaginare che tra i protagonisti del nuovo set troveremmo anche Ho-Oh, Lugia e Suicune: chissà che non siano proprio loro i volti delle nuove bustine, che andrebbero a rappresentare Oro, Argento e Cristallo.

Potremmo anche assistere al debutto dei Pokémon Baby, così come delle evoluzioni per Pokémon di Kanto: pensiamo ad esempio a Steelix e Kingdra, che potrebbero rendere molto più interessanti carte come Onix e Seadra.

Ovviamente dobbiamo ricordare che si tratta esclusivamente di speculazioni, dato che non è ancora arrivato un annuncio ufficiale dagli autori di GCC Pokémon Pocket: prendete il tutto con le dovute precauzioni e continuate a seguirci per eventuali novità.

A tal proposito, sappiamo anche che gli sviluppatori stanno già lavorando all'introduzione degli scambi ufficiali, ma pare che verrà implementato un limite alla rarità delle carte.