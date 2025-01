GCC Pokémon Pocket si prepara a introdurre gli scambi, ma ci sarebbe una brutta notizia

Una delle funzionalità più attese dagli appassionati di GCC Pokémon Pocket è sicuramente la possibilità di scambiare i propri doppioni e carte indesiderate con i propri amici o con altri giocatori in tutto il mondo.

Al momento non è stato ancora annunciato quando questa feature verrà sbloccata, ma sappiamo che è già in sviluppo, con possibili novità in arrivo nelle prossime settimane.

In attesa che DeNa e Creatures Inc. ci diano aggiornamenti ufficiali, nelle scorse ore si sta facendo largo un leak che, presumibilmente, avrebbe anticipato il modo in cui effettivamente funzioneranno gli scambi.

Game Rant segnala infatti le ultime indiscrezioni riportate dal leaker Pyoro, spesso vicino al mondo Nintendo, secondo il quale la funzionalità limiterà fortemente la rarità delle carte disponibili per lo scambio.

Sembrerebbe infatti che GCC Pokémon Pocket non permetterà di scambiare carte con rarità superiore al diamante o a una stella: in altre parole, le carte più rare scambiabili dovrebbero essere i Pokémon EX e le versioni con artwork alternativi dei Pokémon che non sono EX.

Al momento non è chiaro se le carte promozionali avranno restrizioni simili o se non sarà affatto possibile scambiarle, ma in ogni caso si tratta di una pessima notizia per chi sperava di recuperare le affascinanti carte Immersive o le rarissime versioni dorate.

Una scelta che se confermata, per quanto deluderà fortemente molti appassionati, in realtà mi sento di comprendere: l'obiettivo degli sviluppatori è infatti quello di incentivare l'acquisto delle bustine in-game (se desiderate le controparti reali, le trovate su Amazon), cosa che può essere incentivata facendo in modo che solo in questo modo si possano ottenere le carte più rare del gioco.

In ogni caso, lo scambio dovrebbe permettere di completare più facilmente la "normale" collezione di carte, che non include appunto le varianti più rare: una magra consolazione per chi sperava di poter fare scambi tra le carte più rare del gioco, ma forse inevitabile.

Ricordiamo che GCC Pokémon Pocket si è già rivelato un incredibile successo di mercato, incassando cifre record in poche settimane. L'introduzione dello scambio aiuterebbe, comunque la pensiate, ad attirare ancora più utenti, aiutandoli a completare le loro collezioni.