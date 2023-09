Da GameStop ora l'extravalutazione dell'usato: fino al 50% in più

La stagione videoludica autunnale sarà davvero ricchissima ed ecco perché è un ottimo momento per approfittare dell'extravalutazione sull'usato proposta da GameStop, così da essere pronti ad accogliere i prossimi videogiochi in arrivo.

GameStop ha infatti lanciato un'iniziativa che, fino al 25 settembre, offre una extravalutazione del +40% sull'usato, che può arrivare anche fino al +50% per i membri del GS Pro Club!

In questo modo, recandovi presso uno dei numerosi punti vendita sparsi per tutta l'Italia, potrete portare con voi videogiochi e accessori usati, chiedendone la valutazione. Fino a quanto l'iniziativa sarà attiva, la valutazione sarà più alta del +40% (o del +50% per gli utenti GS Pro Club).

La quota ottenuta potrà essere spesa subito per l'acquisto di nuovi videogiochi – permettendovi così di versare l'usato e già giocato per comprare qualcuna delle novità in uscita – oppure potrete anche caricarla su una Gift Card, per spenderla poi con calma, in futuro, a vostra scelta.

La raccomandazione è ovviamente quella di portare in negozio il vostro usato essendo utenti GS Pro Club, in modo da poter godere del massimo della valutazione.

L'abbonamento, di cui trovate i dettagli a questo link, include non solo i vantaggi dell'extravalutazione più alta, ma anche diversi altri benefit – come l'accesso anticipato alla prenotazione delle Collector's Edition, spesso esclusive dei punti vendita GameStop.

Sono inoltre inclusi altri benefici, come 165 euro da spendere tra svariate attività (si va dal tempo libero al cibo), a fronte di un abbonamento che costa soli 24,99 euro l'anno.

Per scoprire il punto vendita più vicino a voi e approfittare subito dell'extravalutazione, consultate la mappa sul sito ufficiale.

Di recente, GameStop ha posto l'accento sui videogiocatori in Italia con anche l'apertura del suo primo Flagship Store a Milano, unico al mondo: in quell'occasione, la redazione di SpazioGames ha avuto modo di chiacchierare dei progetti futuri del marchio con Maximiliano Donzelli, EU marketing director, il quale ha spiegato come GameStop intenda essere sempre più presente e attenta di fronte alla passione videoludica dei videogiocatori sul nostro mercato.

Lo Store è anche sede di eventi speciali per il lancio dei videogiochi più attesi, come è stato per Diablo IV: l'obiettivo è quello di diventare un vero e proprio punto di ritrovo per tutti gli appassionati, oltre che uno spazio dove acquistare i migliori videogiochi a prezzi convenienti – anche grazie all'extravalutazione del proprio usato.