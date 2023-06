A Milano, GameStop Italia ha celebrato il lancio di Diablo IV con un evento... diabolico!

Il mese di giugno per il mondo dei videogiochi, in questo 2023, si è presentato da subito come particolarmente ricco: tra le uscite più attese di queste settimane c'è stata anche quella di Diablo IV che, come vi abbiamo raccontato nella nostra video recensione, è riuscito a conquistare pubblico e critica.

Proprio per celebrare il debutto della nuova fatica di casa Blizzard Entertainment, la catena GameStop Italia ha unito le forze con Xbox Italia per dare vita a un evento di lancio decisamente... diabolico.

Presso il Flagship Store di via Torino di GameStop a Milano (ve lo presentammo nel nostro articolo), infatti, il 5 giugno si è tenuto un evento speciale, dove ad attirare l'attenzione dei curiosi è stata anche e soprattutto una Xbox Series X serigrafata in edizione esclusiva, di cui esistono solo pochi esemplari al mondo, dedicata ovviamente a Diablo IV.

Potete vedere il video dell'evento, che mostra da vicino tutti i dettagli, sulla pagina Facebook ufficiale.

GameStop sottolinea anche come parte della live sui suoi canali Twitch ufficiali sia stata trasmessa anche negli Stati Uniti, a far notare la cassa di risonanza avuta dall'evento speciale – dove non sono mancati anche i cosplay di alto livello, Lilith compresa.

Nelle scorse settimane, avevamo avuto modo di parlare con GameStop della grande centralità del mercato italiano nei piani della nota catena di rivendita dei videogiochi: avevamo così appreso tutti i perché dietro la nascita del Flagship Store.

E, dopo questo evento a tema Diablo IV, sembra proprio che lo store di Via Torino sia destinato a diventare un nuovo e popoloso cuore pulsante del mondo videoludico a Milano.