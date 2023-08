Ci siamo, Geoff Keighley sarà ancora mattatore della Gamescom, la fiera di Colonia che chiude l'estate dei videogiochi e si apre con la Opening Night Live 2023, show in diretta che sarà pieno di annunci e novità.

O almeno di alcuni annunci e novità, visto che lo stesso Keighley ci ha tenuto a fare in modo che i giocatori non alzassero troppo le aspettative dell'evento in un recente comunicato.

Advertisement

Tra questi ci saranno sicuramente novità per Tekken 8, che è già uno dei videogiochi confermati della fiera e che avrà il suo slot per parlare delle novità.

Tra gli altri titoli confermati ci sono infatti Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Alan Wake 2, Assassin’s Creed Mirage, Black Myth: Wukong, Lords of the Fallen, Call of Duty: Modern Warfare 3, e Sonic Superstars, tra gli altri.

Ma come vederli? Ecco tutte le informazioni sulla Gamescom Opening Night Live 2023.

Gamescom Opening Night Live 2023: dove seguire l'evento in diretta

Gamescom Opening Night Live 2023 andrà online il 22 agosto a partire dalle 19.30 con il solito preshow. Lo spettacolo vero e proprio inizia alle 20:00 però, con annunci e novità che vi faranno compagnia fino alle 22:00.

Lo potete seguire in diretta grazie al video di YouTube che trovate in embed qui sotto (oppure a questo indirizzo):

Oppure, se preferite Twitch, l'evento verrà trasmesso in streaming anche sulla piattaforma di Amazon a questo indirizzo.

Aspettiamoci sorprese e anche ospiti illustri, visto che ci saranno Sam Lake per Alan Wake 2 e tra gli altri anche Hideo Kojima, che più volte ha lasciato intendere tramite i suoi canali social di essere in viaggio per Colonia. Che sia l'occasione per vedere Death Stranding 2?

Nell'attesa dell'evento possiamo iniziare a votare per i Gamescom Awards, che ha già i suoi videogiochi preferiti e no, tra questi non c'è The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Tra gli altri titoli che si sono preparati per la Gamescom c'è anche Lies of P. Il souslike ispirato alla storia di Pinocchio ha infatti mostrato di recente un nuovo trailer pieno di creature inquietanti.