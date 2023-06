Games With Gold, annunciati i giochi gratis di luglio 2023

Microsoft è uscita allo scoperto e ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi gratis Xbox di luglio disponibili su Games With Gold.

Proprio come durante i precedenti mesi, l’iniziativa riservata esclusivamente agli utenti abbonati a Xbox Live Gold (acquistabile su Amazon) o Game Pass Ultimate (acquistabile su Amazon) permetterà di riscattare gratuitamente 2 nuovi titoli in omaggio, senza costi aggiuntivi.

Questa volta non ci sono state indiscrezioni o leak di sorta ma, curiosamente, l’annuncio arriva mentre Xbox vi offre i nuovi giochi gratis con un grande ritorno.

Con un post pubblicato sul blog ufficiale di Xbox, la casa di Redmond ha così diffuso i nomi dei nuovi omaggi che saranno disponibili nel prossimo mese.

Di seguito vi riproponiamo la lista ufficiale dei giochi gratis Games With Gold che saranno disponibili nelle prossime settimane:

Darkwood



When the Past was Around

Per poterli riscattare, basterà andare nell’area dei membri Gold nella vostra console per scaricare i giochi. I giochi vengono visualizzati il giorno 1 e 16 di ogni mese.

In alternativa, passate a Games with Gold su Xbox.com per inserire in coda i giochi da scaricare nella console e il gioco è fatto.

I giochi in regalo saranno come sempre accessibili esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate e una volta riscattati potranno essere riscattati e giocati per sempre, a patto di essere ancora in possesso di un abbonamento attivo.

Per quanto riguarda Xbox Game Pass, invece, vi ricordiamo che da un po' sono stati resi noti i nuovi giochi gratis che arriveranno sul catalogo.

Ma non è tutto rose e fiori per l'abbonamento di Microsoft, perché di recente ci sono state delle brutte notizie al riguardo.