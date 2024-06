Game Pass, disponibile da ora il nuovo gioco gratis di giugno

Per gli utenti Game Pass è arrivato il momento di scoprire il terzo gioco gratis di fila, dopo che già nei due precedenti giorni erano stati rilasciati nuovi graditi omaggi per gli abbonati.

Da questo momento, tutti gli utenti iscritti al servizio potranno scaricare Keplerth, un RPG sandbox 2D ambientato in un pianeta alieno particolarmente ostile: si tratta di una produzione attualmente disponibile esclusivamente su PC.

Significa che non potrete giocarci sulle vostre console Xbox: sarà dunque necessario essere iscritti a PC Game Pass o al piano Ultimate (che trovate su Amazon) per poter approfittare di questo nuovo omaggio.

Keplerth vi offre la possibilità di creare personaggi con abilità totalmente uniche, grazie a un sistema di modifica dei geni, ma come ogni sandbox che si rispetti vi incentiva anche ad affrontare l'avventura nel modo che più preferite.

Un aspetto particolarmente interessante è la possibilità di catturare anche alcune delle creature aliene ostili, per addestrarle e spingerle a combattere per noi.

Quest'avventura open world potrà essere affrontata sia da soli che in compagnia dei vostri amici con la modalità multiplayer online, in base a come preferite.

Come abbiamo anticipato in precedenza, è possibile giocare a Keplerth solo ed esclusivamente da PC: purtroppo non è attualmente prevista alcuna versione su Cloud o console.

In compenso, non dovrete più aspettare per approfittare di un nuovo gioco gratis, dato che è già disponibile per il download da adesso: non possiamo che lasciarvi augurandovi, come di consueto, un buon divertimento!

Vi ricordiamo che gli omaggi di Xbox Game Pass proseguiranno già a partire dalla prossima settimana: tra pochi giorni sarà infatti disponibile il simulatore calcistico EA Sports FC 24, grazie al catalogo di EA Play incluso sugli abbonamenti PC e Ultimate.

Se siete curiosi di scoprire quali titoli gratuiti non dovreste lasciarvi sfuggire tra tutte le aggiunte di questo mese, abbiamo riepilogato per voi anche a giugno i migliori nuovi giochi gratis di Xbox Game Pass.