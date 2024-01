Palworld, il Pokémon con le armi, ha una data di uscita

Vi sarà senz'altro capitato di incappare in Palworld, titolo difficile da catalogare in un modo preciso se non come generico gioco d'avventura, ma che è più facile da descrivere come "il Pokémon con le armi".

È da un po' che Palworld si mostra, di tanto in tanto, schivando con grande maestria gli avvocati di Nintendo e The Pokémon Company per quella che è una evidente ispirazione nella creazione dei Pal, le creature che popolano il mondo di giochi con i fucili in mano.

Dai primi trailer avevamo subito capito quanto Palworld volesse colpire i giocatori in primis per l'idea surreale di dare delle armi in mano a delle creature coloratissime e dolci.

I giocatori possono ovviamente far combattere i propri Pal, oltre ad allevarli, aiutarli nell'agricoltura o farli lavorare nelle fabbriche. Inoltre, è anche possibile venderli o addirittura macellarli per mangiarli.

Palworld fa sul serio e ce l'ha dimostrato alla Summer Game Fest 2023, con un nuovo trailer che preannunciava l'arrivo del gioco in accesso anticipato a gennaio 2024.

E, poche ore fa, il team di sviluppo ha confermato la data di uscita della versione preliminare del gioco, per dare finalmente vita al meme.

«Cattura le misteriose creature di questo vasto mondo note come Pal, e usale per combattere, edificare e coltivare i campi! Puoi persino farle lavorare in fabbrica! Una nuova esperienza multiplayer open world, con elementi di survival e produzione oggetti.»

Come potete vedere dal trailer qui sopra, Palworld sarà disponibile dal 19 gennaio 2024 in accesso anticipato.

Il titolo verrà lanciato su Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store, e sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass.

Si prevede che Palworld rimanga in Accesso Anticipato per almeno un anno, durante il quale riceverà varie aggiunte e miglioramenti tramite aggiornamenti.

Se volete un gioco Pokémon più "normale", diciamo, sappiate che Scarlatto e Violetto ora sono disponibili anche in un pack che contiene l'ultimo DLC uscito, e lo trovate su Amazon.

Dei contenuti aggiuntivi degli ultimi giochi Pokémon vi abbiamo parlato nella nostra recensione, dicendo che «riporta l'avventura su toni più simili a quelli dei giochi base, con un focus sull'esplorazione di una mappa aperta (ovviamente più contenuta) e sulle battaglie».