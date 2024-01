Assassin's Creed Valhalla è gratis da oggi su Game Pass!

Assassin's Creed Valhalla sarà tra i giochi che andranno ad infoltire il catalogo di Xbox e PC Game Pass a partire da gennaio 2024 e, per la precisione, potete giocare il titolo di Ubisoft gratis a partire da oggi se siete abbonati al servizio di Microsoft.

Potete scaricare Assassin's Creed Valhalla su Xbox o PC da questo indirizzo, ovviamente solo se il vostro abbonamento a Xbox e PC Game Pass è attivo.

Il kolossal di Ubisoft è solo uno dei tanti giochi che, puntualmente, vengono inseriti all'interno del catalogo di giochi gratis dell'abbonamento Xbox, che sono stati comunicati qualche settimana fa.

Sono molti i titoli che arriveranno a gennaio 2024 su Game Pass, in quella che è solo la prima ondata annunciata da Microsoft:

Close to the Sun (Cloud, Console, e PC) - 3 gennaio

Hell Let Loose (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) - 4 gennaio

Assassin's Creed Valhalla (Cloud, Console, e PC) - 9 gennaio

Figment (Cloud, Console, e PC) – 9 gennaio

Super Mega Baseball 4 (Cloud, Console, e PC) EA Play - 11 gennaio

We Happy Few (Cloud, Console, e PC) - 11 gennaio

Resident Evil 2 (Cloud, Console, e PC) - 16 gennaio

Those Who Remain (Cloud, Console, e PC) - 16 gennaio

Tra i prossimi giochi che arriveranno su Game Pass, invece, ci potrebbero essere i primi episodi di Baldur's Gate, perfetti per recuperare la storia del franchise in vista del successo del terzo capitolo.

Questa è anche una bella occasione per dare una seconda possibilità al titolo di Ubisoft, che gli stessi fan hanno riabilitato nell'ultimo periodo.

Se invece volete giocare Assassin's Creed Valhalla su altre piattaforme, sappiate che trovate il titolo di Ubisoft su Amazon in versione PS5 al miglior prezzo.

In attesa di mettere mano a tutti i giochi gratis in arrivo questo mese, Xbox Game Pass ha già confermato 40 titoli per il 2024.