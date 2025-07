Dopo aver assistito all'ultimo Pokémon Presents — che ha riservato ben poche sorprese rispetto alle aspettative — i fan tornano a sperare in possibili nuove presentazioni gestite da Nintendo, tornando a speculare sulla possibilità di un Direct imminente.

Da diverso tempo si chiacchiera sulla possibilità di un Nintendo Direct in arrivo proprio durante questo mese, ma considerando che dalla casa di Kyoto al momento tutto tace, molti utenti ipotizzavano che ci fossero stati dei rinvii interni o che, semplicemente, le speculazioni fossero false.

Tuttavia, secondo le indiscrezioni che circolano negli ambienti specializzati, Nintendo starebbe davvero preparando una presentazione Direct che potrebbe rappresentare un punto di svolta per la comunicazione attorno alla prossima generazione di console.

A ribadirlo è stato l'insider Nate the Hate, figura nota per le sue anticipazioni nel settore, che ha sottolineato con crescente convinzione le sue previsioni su un Nintendo Direct programmato per le ultime settimane di luglio 2025.

L'insider ha mantenuto ferma la sua posizione nonostante l'assenza di conferme ufficiali, rispondendo a un follower su X/Twitter con un lapidario «per quanto ne so io» quando interrogato sulla tempistica dell'evento (via Twisted Voxel).

Insomma, a meno che non ci siano stati ripensamenti dell'ultimo minuto, potremmo davvero aspettarci un Nintendo Direct a fine mese, il cui annuncio evidentemente dovrebbe essere imminente.

La tempistica dell'evento ipotizzato non appare casuale: Nintendo ha programmato la pubblicazione del suo report finanziario trimestrale per il primo agosto, creando una finestra temporale perfetta per un annuncio di impatto nella settimana precedente.

Dopo aver assistito all'eccellente lancio di Donkey Kong Bananza, questo sarebbe il momento perfetto che l'azienda giapponese potrebbe sfruttare per concentrare l'attenzione mediatica, con tante potenziali sorprese in arrivo.

L'aspetto più intrigante della situazione attuale riguarda il comportamento coordinato di diversi editori di terze parti, che hanno adottato una strategia di comunicazione particolarmente prudente.

Capcom, Sega, Ubisoft, Bandai Namco e Square Enix figurano tra i nomi che potrebbero avere un ruolo centrale nella presentazione, secondo le anticipazioni di Nate.

Questa concentrazione di attori importanti suggerisce che l'evento potrebbe andare ben oltre i tradizionali annunci first-party di Nintendo, con un'ondata di videogiochi di terze parti in arrivo su Switch 2.

Tra le speculazioni più interessanti emerge la possibilità di vedere Resident Evil 2 Remake in una versione nativa per Nintendo Switch 2: un gioco che era stato reso disponibile sulla console originale in versione cloud, caratteristica che non ha riscontrato molto successo tra i giocatori delle prime console ibride.

Potrebbe trattarsi di un trattamento simile a quanto avvenuto con l'arrivo delle console next-gen, con Capcom che decise di rilasciare nuove versioni per sfruttarne appositamente tutte le caratteristiche (trovate l'edizione PS5 su Amazon).

Ancora più sorprendente appare l'ipotesi, avanzata sempre da Nate the Hate, di un possibile coinvolgimento di Rockstar Games con Red Dead Redemption 2 per Switch 2, che farebbe seguito al porting del primo capitolo già disponibile su Switch.

Ovviamente come sempre vi ricordo che si tratta solo di indiscrezioni e che non c'è ancora nulla di ufficiale: vi invito pertanto a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso, in attesa che arrivino comunicati ufficiali al riguardo.