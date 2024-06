FromSoftware riflette su un nuovo soulslike in co-op, per il dopo Elden Ring

Una delle feature più iconiche dei soulslike di FromSoftware è sicuramente il modo in cui viene implementato l'online: i giocatori possono infatti non solo mandarsi suggerimenti sparsi nel mondo di gioco e sfidarsi, ma anche allearsi per provare a battere i boss più impegnativi.

Tuttavia, la cooperativa di Elden Ring (trovate il bundle con Shadow of the Erdtree su Amazon) si limita esclusivamente alle battaglie contro i boss, senza offrire la possibilità ai Senzaluce di poter esplorare insieme il mondo di gioco.

A meno di non utilizzare delle specifiche mod dedicate, tra le più popolari del soulslike open world: un dettaglio che non è passato inosservato agli autori di gioco.

In un'intervista rilasciata a PC Gamer, Hidetaka Miyazaki spiega di non essere affatto opposto a questo tipo di aggiunte, spiegando di non aver introdotto una vera e propria co-op su Elden Ring solo perché non voleva creare troppa pressione ai giocatori:

«Era semplicemente un caso di volere uno stile più casual e più libero: entri, sconfiggi il boss, esci. Non metteva alcun tipo di restrizioni tecniche sul giocatore, ma gli permetteva solo di completare l'obiettivo e andare avanti, per così dire».

Detto ciò, il director ha però spiegato di tenere fortemente in considerazione il fatto che molti utenti hanno preferito affrontare l'intera avventura in compagnia dei propri amici, ammettendo che prenderanno in considerazione tutto ciò per un nuovo videogioco:

«Questo non significa che non considereremo che voi e i vostri amici avete giocato totalmente in co-op, dall'inizio alla fine — questo non significa che non prenderemo in considerazione idee del genere con i nostri giochi futuri».

In altre parole, Hidetaka Miyazaki sottolinea che la popolarità delle mod in co-op per Elden Ring potrebbe spingere il team di sviluppo a rivedere il proprio approccio, consentendo anche una vera modalità cooperativa per chiunque la desideri.

Ovviamente non si tratta di una promessa vera e propria e non è detto che il "dopo Elden Ring" possa effettivamente implementare questa feature, ma molti fan saranno certamente felici di sapere che stia venendo quantomeno presa in analisi.

Miyazaki dimostra ancora una volta di voler rispettare tutti i modi in cui i giocatori intendono godersi i suoi titoli: in precedenza aveva anche sottolineato che nessuno dovrebbe sentirsi in colpa per l'utilizzo di guide.

Nel corso della stessa intervista, il director ha ammesso che non considera ancora Elden Ring il suo fantasy RPG perfetto, anche se ci è andato molto vicino.