Elden Ring non basta: Miyazaki vuole creare il suo «fantasy RPG ideale»

Nonostante gli enormi successi ottenuti da Elden Ring, come testimoniato anche recentemente dalle oltre 25 milioni di copie vendute, pare che il soulslike open world non sia riuscito a soddisfare pienamente i desideri più profondi del suo director.

Hidetaka Miyazaki non ha infatti mai fatto mistero di voler creare quello che per lui è il prototipo ideale di videogioco, ma sembra che nemmeno l'ultima avventura nell'Interregno e il suo relativo DLC in uscita (trovate il bundle completo su Amazon) rappresentino ancora il suo gioco perfetto.

In un'intervista rilasciata a PC Gamer, il director ammette infatti di voler ancora creare il suo «fantasy RPG ideale», ammettendo che nemmeno Elden Ring rappresenti il suo gioco perfetto, anche se ci è andato «molto vicino».

Va però detto che i desideri di Miyazaki sono così specifici da avergli fatto ammettere che probabilmente non riuscirà mai a soddisfare davvero il suo desiderio: piuttosto, dovranno essere altri sviluppatori a farlo per lui.

«È difficile dire [cosa manchi] senza darvi spoiler sulla mia prossima idea o sui nostri nuovi giochi. Ma credo che una cosa che non sia necessariamente assente, ma che rende difficile raggiungere il mio ideale, è che quando lo sto giocando conosco tutto ciò che accadrà».

Il director ha poi chiesto «se possibile» che qualcuno realizzi per lui il suo videogioco ideale, così sarebbe in grado di goderselo senza sapere nulla che possa rovinare la sua esperienza.

Miyazaki ha poi scherzato sul fatto che teoricamente «il sogno» sarebbe una sorta di amnesia a breve termine, così sarebbe libero di godersi le sue creazioni senza sapere nulla di ciò che potrebbe accadere, anche se ciò potrebbe portare anche a un po' di frustrazione aggiuntiva. Del resto, stiamo pur sempre parlando di soulslike impegnativi.

