Il soulslike italiano sfida Shadow of the Erdtree: «il destino ci unisce»

Pochi giorni fa, lo sviluppatore italiano Jyamma Games ha comunicato la data di uscita definitiva di Enotria: The Last Song, la quale per una strana coincidenza è la stessa di Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Il souls di From (che trovate a prezzo basso su Amazon) riceverà infatti un contenuto scaricabile davvero molto atteso dai fan.

Il nuovo trailer di Shadow of the Erdtree ha sicuramente scosso la community di appassionati, sebbene è presto emerso un curioso particolare.

Difatti, la data di uscita del 21 giugno 2024 è la stessa di Enotria: The Last Song. Ergo, i due souls tenderanno in un certo senso a "scontrarsi".

A quanto pare, però, ciò non preoccupa più di tanto Jyamma Games. Lo studio ha infatti scritto su X/Twitter che, nonostante la data di uscita del loro gioco sia la stessa di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, non arretreranno di un millimetro.

Con un meme abbastanza eloquente, infatti, Jyamma ha intenzione di affrontare a testa alta il "rivale".

Gli sviluppatori scherzano affermando che sia il destino ad aver deciso per entrambi i progetti.

Nonostante il coraggio, sono davvero in molti i fan che stanno implorando lo studio italiano di rinviare Enotria.

Al momento, però, l'intenzione di Jyamma è quella di mantenere i piani già fissati per la release, affrontando quindi lo scontro diretto con un concorrente parecchio agguerrito.

Come andrà a finire, non lo sappiamo, visto che Enotria promette comunque di essere un signor soulslike.

Nel mentre, i fan hanno scoperto un omaggio a Dark Souls 2 nel trailer di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che a molti sarà quasi certamente sfuggito.

Infine, Hidetaka Miyazaki ha da poco confermato che i boss di Shadow of the Erdtree saranno allo stesso livello di Malenia (ci sarà quindi da piangere lacrime di sangue).