Friday the 13th vi regala tutto prima del grande giorno

Friday the 13th è l'ennesimo videogioco online a cui diremo addio prossimamente, visto che non arriverà al 2024 e verrà rimosso dagli store per sempre.

Il titolo (che potete recuperare in edizione fisica su Amazon) ispirato all'omonima saga cinematografica si era ricavato la sua bella fetta di appassionati.

Il triste annuncio era arrivato un mese fa, quando lo sviluppatore aveva dichiarato la fine del titolo multiplayer online.

La licenza del titolo scadrà infatti il 31 dicembre, e in quell'occasione non verrà rinnovata perché Friday the 13th non sarà più disponibile per l'acquisto, in nessuna forma.

Tuttavia, se al termine di quella data avrete già il gioco, lo potrete comunque utilizzare per tutto il 2024, ma non ci saranno altri contenuti né la volontà di supportarlo.

«Siamo felici che il gioco vivrà ancora per un po' e continuerà a essere apprezzato da chiunque lo possieda già», ha affermato lo sviluppatore, mentre si prepara al prossimo progetto.

Cedendo il passo per sempre al suo rivale Dead by Daylight, che invece è così popolare da diventare addirittura un film al cinema, gli sviluppatori di Friday the 13th si preparano per un ultimo atto celebrativo.

Come riporta Kotaku, tutti i giocatori potranno godersi il titolo accedendo a tutti i contenuti sbloccati con tanto di aumento di livello completamente gratuito.

I giocatori non dovranno più sbloccare le abilità più potenti, e gli account saranno potenziati al livello massimo con tutti i perk leggendari.

Un modo per andarsene alla grande, con delle ultime partite al massimo della potenzialità prima di salutare definitivamente Friday the 13th.

In ogni caso si tratta di un segnale molto importante per il mondo dei videogiochi, visto che dimostra che le piattaforme online forse non sono più così redditizie e forti come un tempo.

Lo ha dimostrato un titolo che recentemente è stato terminato senza pietà, così come Square Enix che ha deciso di bloccare definitivamente un titolo che non era neanche uscito.