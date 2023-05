Diciamo addio all'ennesimo battle royale che verrà ucciso

Vampire the Masquerade: Bloodhunt ha finito il sangue e il team di sviluppo gli pianta un paletto nel cuore per sempre, abbandonando lo sviluppo (ma non i server).

L'ennesimo titolo che ha tentato di scalzare Fortnite in qualche modo, che intanto se la gode con il suo libro di storie ufficiale su Amazon, verrà abbandonato molto presto.

Advertisement

Vi avevamo già parlato del titolo qualche tempo fa e, già in quell'occasione, non è che ci fossero esattamente i presupposti per definirlo promettente, anzi.

E si unisce ora alla lista dei battle royale che hanno chiuso i battenti dopo averci provato incessantemente.

Dopo solo un anno dal lancio, Vampire The Masquerade: Bloodhunt non verrà più supportato in termini di sviluppo.

Il titolo era stato lanciato ad aprile 2022 su PC e PS5, e l'idea era quella di mettere insieme 48 giocatori per darsele di santa ragione nei panni del clan vampireschi.

Ovviamente, come riporta VGC, le cose non sono andate affatto bene e lo sviluppatore Sharkmob ha deciso di farla finita.

I server di gioco rimarranno attivi nel prossimo futuro, ma non ci saranno più aggiornamenti, come spiega il team:

«Sin dal lancio, abbiamo intrapreso un viaggio per entusiasmare e deliziare i nostri giocatori, tuttavia, sebbene abbiamo una community straordinaria e molto coinvolta, non siamo stati in grado di raggiungere la massa critica necessaria per sostenere lo sviluppo. Questo ci ha portato alla decisione di interrompere l'ulteriore sviluppo di Bloodhunt.»

Sharkmob ha implementato alcune soluzioni per rendere il titolo ancora giocabile, nonostante tutto, per chi vuole ancora cimentarsi nel battle royale.

Contestualmente, con il nuovo aggiornamento potrebbe arrivare anche il blocco agli acquisti con valuta reale, intorno al 26 settembre.

Continua quindi la moria di battle royale, a cui ha contribuito anche Square Enix di recente con uno dei suoi spin-off.

A proposito di vampiri, continua ad essere completamente scomparso Vampire Bloodlines 2, che da tantissimi anni ormai è in sviluppo ma senza novità reali.

Altri giochi con i vampiri, invece, stanno avendo un successo clamoroso, come Vampire Survivors che diventerà anche una serie TV.