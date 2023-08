Gears of War, Zack Snyder amerebbe dirigere il film

A quanto pare il film di Gears of War si farà: Netflix ha annunciato una nuova partnership con il franchise Xbox, sebbene ora è un regista di fama mondiale a farsi avanti col desiderio di dirigere la pellicola.

Non si sa nulla del nuovo adattamento di Gears of War (trovate la saga completa su Xbox Game Pass, su Amazon), né chi sarà l'interprete di Marcus Fenix.

Advertisement

L'attore Dave Bautista, appassionato della saga, è sempre stato in prima linea per convincere tutte le parti interessate a realizzare un film.

In attesa di scoprire quale sarà il cast ufficiale, adesso è stato il regista del prossimo Rebel Moon a parlare del film.

Ospite di IGN US in occasione della Gamescom 2023, Zack Snyder ha rivelato che gli piacerebbe molto dirigere il film di Gears of War.

Il regista de L'Uomo d'Acciaio ha ammesso di essere un fan della serie, ma bisognerà vedere quali saranno le decisioni di Netflix sul progetto dedicato al franchise.

Sempre Snyder ha anche parlato di Halo e di come sia sempre stato interessato alla serie. Microsoft ha però già prodotto una serie televisiva sulle avventure di Master Chief, che tornerà per una seconda stagione.

Quello di Snyder è quindi solo un desiderio che al momento non trova conferma ufficiale: staremo a vedere quindi se il colosso dello streaming sceglierà proprio il buon Zack per dirigere il film live-action dedicato alla celebre serie di sparatutto Xbox.

Molto farà certamente il risultato che Snyder otterrà con Rebel Moon, pellicola sci-fi davvero molto particolare in uscita a fine anno su Netflix. Staremo a vedere se ciò basterà al regista a ottenere la direzione del film su Marcus Fenix e soci.

Restando sempre in tema con gli adattamenti videoludici, alcune settimane fa è emersa la notizia che la compagnia starebbe lavorando a una serie su Dark Souls.

Ma non solo: solo una manciata di giorni fa Netflix ha anche mostrato il trailer della nuova serie animata dedicata a Castlevania, a rimarcare come l'interesse verso il mondo dei videogiochi da parte del colosso dello streaming sia forte.