LEGO Fortnite, il "gioco nel gioco" di Epic Games arriva presto (e gratis)

Con Fortnite abbiamo visto ormai ogni cosa, ma LEGO Fortnite è l'esperienza forse più peculiare che il battle royale più famoso di sempre abbia mai costruito: un vero gioco all'interno del gioco che debutterà il 7 dicembre prossimo.

Non si tratta quindi, come potreste immaginare, di uno di quei set LEGO creati in collaborazione che potete anche trovare su Amazon, ma un vero e proprio videogioco che verrà lanciato presto come esperienza interna a Fortnite.

Precisamente, «un gioco di creazione di sopravvivenza che vive all'interno di Fortnite», come viene descritto all'interno dell'inedita pagina dedicata sui social.

L'annuncio è arrivato qualche ora fa da parte di Epic Games che, nel contesto del lancio del nuovo capitolo di Fortnite, ha svelato anche altre novità che verranno introdotte all'interno del battle royale.

Insieme a Rocket Racing, che ripropone l'esperienza di Rocket League dall'8 dicembre all'interno di Fortnite con la partecipazione di Psyonix nello sviluppo, Epic Games ha dato le prime informazioni su LEGO Fortnite.

LEGO Fortnite viene descritta come l'avventura di sopravvivenza e creazione in stile LEGO definitiva. All'interno di enormi mondi aperti in cui il fascino dei mattoncini più famosi del mondo incontra le dinamiche del battle royale (e forse videogioco?) più famoso dle mondo.

Sarà disponibile dal 7 dicembre 2023, ed è stata concepita come la prima esperienza di gioco digitale all'interno di una "partnership a lungo termine" tra Epic e The LEGO Group.

Ma cosa si farà precisamente all'interno di LEGO Fortnite? Qualcosa di "leggermente diverso", per citare il sito ufficiale dedicato all'interno del portale LEGO.

Si tratta quindi di un videogioco all'interno del videogioco, che rielabora il loop gameplay di Fortnite unito all'estetica senza tempo dei LEGO e, speriamo, anche a dinamiche di gameplay leggermente differenti. Certo che sarà strano vedere questo progetto accanto ad Eminem, con le skin dedicate lanciate di recente, ma ormai non ci stupiamo più di niente.

Aspettiamo quindi il 7 dicembre quindi per saperne di più, magari con una sezione dedicata all'interno dei tanti annunci che arriveranno ai The Game Awards 2023?