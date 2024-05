Forgotten Saga è disponibile gratis per tutti i giocatori di Assassin’s Creed

Assassin’s Creed Valhalla, ultimo capitolo della saga degli Assassini prodotta e sviluppata Ubisoft, ha ricevuto oggi l'aggiornamento che tutti i giocatori aspettavano al varco.

L’avventura del guerriero Eivor (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) ha infatti beneficiato di un nuovo update, ricco di novità di un certo spessore.

La patch 1.6.0 del titolo è stata infatti resa disponibile oggi, 2 agosto 2022, come accennato tra le varie cose nelle scorse ore.

Già il changelog completo ci ha permesso di capire che non si tratta di un aggiornamento di poco conto, specie per via del fatto che aggiunge l'attesa modalità roguelite gratis, ossia Forgotten Saga.

La modalità è infatti disponibile da ora, in forma gratuita, per tutti i giocatori di AC Valhalla. Questa introdurrà anche nuovi Trofei e Achievement, il che farà la gioia di chi ama confrontarsi con queste sfide specifiche.

Di che si tratta? Semplice: nei panni di Odino dovremo affrontare dei dungeon a Niflheim, mentre sfide sempre più ardue ci attenderanno al varco.

Forte di meccaniche da roguelite, i viaggi per le quattro regioni del regno di Forgotten Saga saranno ricchi di insidie: potremo infatti tenere con noi i nostri equipaggiamenti trovandone altri sul campo, mentre l’arma scelta sarà una ed una soltanto.

Ribadiamo che questa modalità, come anticipavamo in apertura di notizia, sarà disponibile gratis per tutti i possessori del gioco.

Se volete saperne di più sui contenuti di Valhalla rilasciati nei mesi scorsi, sulle nostre pagine abbiamo recensito anche contenuti come L’assedio di Parigi e L’era dei Druidi, prima di approfondire la conoscenza con il ben noto L’Alba di Ragnarok.

Assassin’s Creed Valhalla è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia. Trovate qui la nostra video recensione, dove abbiamo messo in evidenza pregi e difetti del gioco Ubisoft.

Infine, non dimenticate anche che la Casa Transalpina ha annunciato di essere pronta a svelare «il futuro» del franchise di AC, davvero molto presto.