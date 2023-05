Final Fantasy XVI punta ai 60fps, ma potrebbe non farcela

Manca poco all'arrivo di Final Fantasy XVI e molti sono i dubbi e le cose che i fan vogliono scoprire tra cui, indovinate un po', se il titoli riuscirà a mantenere i tanto agognati 60fps.

Croce e delizia che anche il primo Final Fantasy completamente next-gen (lo trovate su Amazon) dovrà affrontare per la prima volta.

Proprio per questo motivo una possibile versione PlayStation 4 è stata cancellata subito, per evitare di non riuscire a tirare fuori il meglio da PlayStation 5.

Un cambio di passo anche nelle intenzioni, visto che questo sedicesimo capitolo farà di tutto anche per evitare gli errori del passato.

Più volte abbiamo ascoltato le spiegazioni del team di sviluppo intento a dare il meglio di sé e creare un'esperienza totalizzante con Final Fantasy XVI, e l'aspetto tecnico rientra tra questi.

Come riporta Wccftech, l'obiettivo è riuscire ad ottenere i 60fps stabili, ma non sarà affatto facile.

Hiroshi Takai, director di Final Fantasy XVI, ha spiegato come il team di sviluppo intende affrontare la sfida.

I 60fps stabili saranno l'obiettivo in modalità Prestazioni, ma ci saranno inevitabilmente dei cali tra i momenti di esplorazione e quelli di combattimento. Questi ultimi, in compenso, saranno sempre quelli in cui il team farà di tutto per avere la massima fluidità e garantire degli scontri adrenalinici.

Nonostante la modalità Prestazioni di Final Fantasy XVI non sia in grado di mantenere sempre un framerate costante, ciò non significa che le cose non miglioreranno dopo il lancio, poiché Hiroshi Takai ha affermato che potrebbero risolvere il problema in future patch.

D'altronde serve un modo per esaltare il sistema di combattimento ispirato addirittura a Marvel vs Capcom 2, tanto sarà dinamico e pieno di opzioni.

Ma Final Fantasy XVI non è solo pane per gli amanti dell'azione, perché la trama avrà alcune influenze da Game of Thrones, tra gli altri.