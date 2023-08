Final Fantasy XVI e VII Remake arriveranno su Xbox? Risponde Phil Spencer

Dopo quella che sembrava una partnership più che solida, i fan di Xbox hanno dovuto fare i conti con una dura realtà: spesso e volentieri i giochi di casa Square Enix non sono più arrivati sulle console di casa Microsoft, inclusi naturalmente gli ultimi capitoli di Final Fantasy.

I casi più eclatanti sono sicuramente il recentissimo Final Fantasy XVI (lo trovate su Amazon) e Final Fantasy VII Remake: quest'ultimo, nonostante tecnicamente l'esclusività PlayStation di un anno sia ormai finita, non ha mai visto una release sulle console rivali.

Le cose potrebbero però cambiare molto presto, a partire da un annuncio molto importante: dopo una lunghissima trattativa, alla fine Final Fantasy XIV arriverà anche su Xbox, lasciando così la porta aperta anche per altre produzioni di casa Square Enix.

In un'intervista rilasciata alla redazione di IGN US, dopo aver ricevuto una domanda sul possibile lancio di Final Fantasy XVI e VII Remake su Xbox, Phil Spencer ha provato a fare chiarezza, lasciando intendere di aver riallacciato i rapporti con Square Enix e che presto potrebbero arrivare novità in merito:

«Riconosco che quando le persone comprano Xbox, vogliono essere certe che stiano arrivando tutti i grandi titoli che vogliono giocare. Se c'è un publisher per cui ciò non è stato vero, Square è uno di quelli in cima alla lista. Sarah Bond ed io siamo volati a Tokyo ed abbiamo speso molto tempo a chiacchierare con Square. Ovviamente, ci sono diversi accordi e relazioni che devono essere sistemate per quanto riguarda alcuni giochi. Ma posso dire che è stato fantastico vedere il CEO di Square e Yoshi parlare del loro impegno nei confronti di Xbox. Questo perché io potrei dire, "Sono il capo di Xbox, bla bla bla", ma lasciare che sia il CEO di una compagnia di terze parti a manifestare il suo impegno per una piattaforma, credo sia stato un passo davvero significativo. Quindi ne sentirete parlare di più. Non gli farò pressioni. Devono trovare loro stessi il ritmo giusto. Ma vederli impegnarsi per Xbox è stato davvero importante per me, e ho sentito dalla community che lo è stato anche per loro. E [Final Fantasy] 14 è stato più di un impegno».

Insomma, stando alle parole del capo di Xbox, Square Enix intende tornare a supportare le console di casa Microsoft il prima possibile, anche se potrebbe volerci del tempo prima che ciò accada.

E chissà che alla fine anche gli ultimi capitoli di Final Fantasy non possano arrivare su Xbox: sarebbe la conclusione di quello che, secondo alcune indiscrezioni, era stato definito "un sogno".

Ed effettivamente, Naoki Yoshida si era già espresso contro la "console war", al punto da non aver nascosto di volere per il futuro una piattaforma unica per i videogiochi.