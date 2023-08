Il producer di Final Fantasy 16 vuole la piattaforma unica: «Sarebbe meglio per gli sviluppatori e i giocatori»

Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy 16 e director di Final Fantasy 14, ha parlato della "fine delle esclusive" e di come ciò potrebbe portare benefici.

In attesa quindi del sequel di Final Fantasy 7 Remake si continua a parlare del futuro.

Del resto, solo pochi giorni fa è stato confermato che Final Fantasy 14 sbarcherà anche sulle piattaforme Xbox.

Ora, dopo che Yoshida ha anche da poco anticipato un crossover tra il quattordicesimo e il sedicesimo capitolo della saga, si parla ora di piattaforma unica.

Come riportato anche da GamingBible, il producer pensa che porre fine alle esclusive sia meglio per giocatori e sviluppatori.

Parlando al canale YouTube taiwanese "Muyao 4 Super Player", Yoshida ritiene che sarebbe meglio per tutti, sia addetti ai lavori che non, se ci fosse una sola piattaforma a "governarle tutte", un luogo dove tutti possano giocare agli stessi giochi. Yoshida ha

«Probabilmente non dovrei dirlo, ma vorrei che ce ne fosse una sola [di piattaforma, ndR», ha spiegato il producer. «Sarebbe meglio sia per gli sviluppatori che per i giocatori».

Si tratta sicuramente di un pensiero interessante anche se facilmente non condivisibile, visto che così facendo si annienterebbero le basi della concorrenza nel mercato, a parere di chi scrive.

Restando in tema, Square Enix ha di recente inviato un sondaggio agli utenti giapponesi chiedendo loro cosa vorrebbero vedere in futuro, visto che sappiamo che il team sta già pensando alle opzioni per i contenuti scaricabili di FF16.

Nel frattempo, sempre Square ha annunciato i dettagli della prossima espansione di Final Fantasy 14, nota come Dawntrail e che sarà lanciata nell'estate del 2024.

Infine, il papà della leggendaria saga Final Fantasy, ossia Hironobu Sakaguchi, è rimasto molto colpito da FFXVI e dal lavoro svolto da Naoki Yoshida e soci: ecco le sue dichiarazioni al riguardo.