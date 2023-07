Final Fantasy XVI, disponibile la patch 1.03: ecco cosa cambia

Square Enix ha annunciato il lancio di un nuovo aggiornamento per Final Fantasy XVI: la patch 1.0.3 per il sedicesimo capitolo è già disponibile per il download da ora.

L'ultimo aggiornamento per il sedicesimo capitolo principale della saga (lo trovate in sconto su Amazon) ha introdotto alcune utili opzioni nelle configurazioni di gioco, ma si preoccupa principalmente di risolvere alcuni piccoli problemi.

Non è ancora chiaro se tra questi sia incluso il caso del surriscaldamento delle PS5, che molti fan hanno segnalato avvenire in determinate circostanze, ma si tratta comunque di una patch molto utile che, stando a quanto segnalato da PlayStation LifeStyle, ha un peso di 267.1 MB.

Non si tratta dunque di un aggiornamento particolarmente pesante, ma vale comunque la pena di scaricarlo il prima possibile: di seguito vi riporteremo il changelog completo in lingua italiana, disponibile anche sul sito ufficiale di Square Enix.

Aggiunge le seguenti opzioni alla sezione Sistema del menu principale:

Intensità Sfocatura movimento

Consente al giocatore di regolare l'intensità dell'effetto "Sfocatura movimento" visibile mentre il personaggio o la visuale sono in movimento. L'impostazione predefinita è 5 (il valore massimo). Può essere ridotta per attenuare l'effetto di Sfocatura movimento o impostata a 0 per disattivarlo completamente.

Segui giocatore (movimento)

Segui giocatore (azione)

Disattivare queste impostazioni impedirà alla visuale di seguire automaticamente il giocatore mentre si muove o mentre attacca.

Aggiunge tre nuove configurazioni per il controller: tipo D, E ed F.

Corregge un problema di stabilità di alcuni menu.

Corregge alcuni problemi del testo.

Aggiunge l'hashtag #FF16 quando si condividono schermate o clip video su Twitter o YouTube.

Si tratta del primo aggiornamento disponibile su Final Fantasy XVI in seguito al day-one ufficiale, dopo l'ormai consueta patch di lancio.

Al momento non è chiaro se ci siano altre feature nascoste nella patch 1.0.3, ma vi terremo prontamente aggiornati in caso di ulteriori novità al riguardo.

Ricordiamo che le vendite di Final Fantasy XVI sono state ampiamente soddisfacenti: si tratta infatti del miglior lancio di sempre per un'esclusiva PS5.

Tuttavia, appare interessante sottolineare che la maggior parte delle copie vendute siano arrivate tramite copie digitali, forse l'ennesima conferma che il mercato fisico è destinato a lasciarci.