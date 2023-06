Final Fantasy XVI metterebbe a "ferro e fuoco" le vostre PS5, ed è un problema

Il day-one di Final Fantasy XVI, nuovo kolossal targato Square Enix, è finalmente giunto.

Lasciando un attimo da parte il sequel di Final Fantasy VII Remake, i fan possono da ora mettere le mani sul sedicesimo capitolo ufficiale.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «per riportare la saga ai fasti di un tempo si deve lavorare ancora moltissimo e c'è l'impellente bisogno di prendere delle scelte a monte più attente e lungimiranti, che tengano conto di fondamentali equilibri e reali priorità.»

Ora, come riportato anche da GamingBible, alcuni giocatori di Final Fantasy XVI stanno riferendo che le loro console PS5 si surriscaldano durante momenti di gioco particolarmente intensi.

Diversi utenti hanno infatti segnalato che il nuovo capitolo si sta rivelando troppo impegnativo per le loro console PS5, causando surriscaldamento e crash durante alcune battaglie con i boss.

L'utente Twitter "TheSphereHunter" ha condiviso la propria esperienza, affermando che una boss fight ha causato lo spegnimento della console a metà combattimento.

Il giocatore ha detto: «Sto giocando a un gioco che non è ancora uscito, dove uno scontro con un boss ha fatto surriscaldare così tanto la mia PS5 che si è spenta completamente alla fine del combattimento».

Questo non è stato l'unico giocatore a segnalare grattacapi, visto che diversi altri utenti nei forum hanno riscontrato lo stesso problema.

«Beh, posso dire di non aver mai avuto questo problema con una console prima d'ora... Per la maggior parte dei giochi, non è un gran problema. Ma Octopath 2 e recentemente la demo di XVI hanno surriscaldato completamente il sistema, quindi ho capito che è ora di togliere la polvere», ha scritto un utente Reddit.

