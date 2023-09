Final Fantasy XIV sarà mai gratis? Square Enix fa chiarezza

Final Fantasy XIV ha avuto una grandissima seconda vita e ormai è noto, e proprio perché ormai è giocatissimo in molti si sono chiesti se diventerà mai un titolo del tutto gratuito. Square Enix ci ha pensato, ad un certo punto.

Una popolarità tale che l'MMO di Square Enix si è guadagnato anche il libro di ricette ufficiali, che trovate su Amazon, dedicato a tutti i fan del titolo.

Advertisement

Tra l'altro Final Fantasy XIV ha continuato a espandere il suo dominio con la versione Xbox, annunciata di recente a sorpresa, che porterà le lande di Square Enix su nuove piattaforme.

In questa occasione Yoshida ha anche parlato di come può essere difficile entrare nel mondo di FFXIV adesso, perché andrebbe giocato quasi come una serie TV.

Ma Final Fantasy XIV sarà mai completamente accessibile e quindi free to play? Probabilmente no, ma poteva esserlo.

Come riporta IGN US, infatti, l'MMO non avrà mai una sua versione gratuita di qualche tipo, anche perché spesso si può accedere al titolo con delle free trial anche molto generose.

Square Enix però ci ha pensato, mentre Naoki Yoshida ha svelato di recente che nelle intenzioni dello studio il titolo avrà sempre un canone a pagamento, ma forse dei periodi di prova gratuita più estesi.

«Poiché è stata investita un'enorme quantità di tempo e denaro nei pacchetti di espansione», spiega Yoshida, «i ricavi derivanti dalle vendite del pacchetto di espansione stesso sono ancora molto importanti per continuare a realizzare espansioni».

Realizzare contenuti come Dawntrail, la nuova espansione del gioco annunciata di recente, è ancora molto oneroso e non sarebbe possibile se Final Fantasy XIV diventasse del tutto gratuito.

Yoshida infatti specifica che la volontà di Square Enix è riuscire anche a puntare al meglio «dal punto di vista commerciale per continuare a creare molti contenuti di cui godere».

Insomma, se volete che Final Fantasy XIV continui ad esistere dovrete supportarlo con il denaro.

Parlando del franchise, Phil Spencer ha anche spiegato perché Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Remake per il momento non arriveranno su piattaforme Xbox.