Octopath Traveler 2 gratis su Game Pass? Arriva una risposta

In occasione del TGS 2023 è stato confermato che Octopath Traveler 2 è in arrivo su Xbox One, Xbox Series X/S e all'inizio del 2024.

Il titolo è uscito come multipiattaforma (lo trovate su Amazon in varie versioni), tranne che su piattaforma Microsoft.

L'arrivo su Xbox aveva sollevato dei dubbi circa il debutto del gioco anche sul catalogo Game Pass.

Ora, come riportato anche da CentralXbox, sembra che l'atteso JRPG "retrò" arriverà anche sul catalogo della Casa di Redmond.

Grazie a un'intervista da parte di Xbox Wire Japan a Sarah Bond da parte di Xbox Wire Japan, Corporate Vice President di Xbox, è stato confermato che il gioco di ruolo di Square e Aquire approderà anche su Game Pass.

«I fan sono affascinati dal fatto che titoli come Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e Octopath Traveler 2 faranno presto parte di Xbox Game Pass [...]».

Al momento manca una data esatta di rilascio, ma è più che probabile che il gioco faccia il suo debutto su Game Pass al day-one.

Octopath Traveler 2 è in ogni caso in arrivo su Xbox One, Xbox Series X/S all'inizio del 2024.

Il gioco eredita lo stile visivo HD-2D del primo capitolo, che mescola ambienti 3D e sprite retrò, offrendo otto nuovi personaggi, ognuno con una storia unica e azioni di percorso che si adattano a diversi stili di gioco.

Il combat system ripropone le meccaniche Break e Boost dell'originale, con i giocatori che sfruttano le debolezze dei nemici e potenziano i loro attacchi. Sarà inoltre possibile influenzare i PNG, rubare a loro oggetti, ammaliarli e molto altro ancora.

Di suo, Octopath Traveler 2 ha superato il milione di copie spedite e download digitali in tutto il mondo a partire da giugno 2023, anche se in realtà il lancio in Giappone non è stato dei migliori.

Infine, parlando ancora di Game Pass, siete curiosi di scoprire quanto può costare portare un gioco gratis sul servizio in abbonamento? Lo ha svelato il mega leak che ha coinvolto Xbox di recente, con tanto di cifre sorprendenti.