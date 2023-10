Final Fantasy VII Rebirth: prenota ora la splendida edizione Steelbook!

Final Fantasy VII Rebirth sta finalmente arrivando, anche se sarà necessario attendere ancora qualche mese. E quale modo migliore per celebrare il suo arrivo se non prenotando l'ambita Steelbook Edition? Con i preorder appena aperti su Amazon, questa è l'occasione d'oro per assicurarsi una copia in una veste esclusiva che, oltre al gioco, offre una splendida custodia in metallo.

Final Fantasy VII Rebirth SteelBook Edition, chi dovrebbe prenotarla?

Final Fantasy VII Rebirth prosegue il racconto iniziato in Final Fantasy VII Remake, portando i protagonisti oltre i confini della metropoli di Midgar, in una missione globale alla scoperta di Sephiroth. Pur mantenendo la dinamica di action RPG in tempo reale del capitolo precedente, il gioco introduce rivisitazioni alla trama originaria. Il titolo offrirà un'esperienza di gioco open-world, offrendo la possibilità ai giocatori di attraversare svariate ambientazioni e di avvalersi di elementi distintivi come i Chocobo, ora cavalcabili.

Final Fantasy VII Rebirth rappresenta una combinazione perfetta di nostalgia e innovazione, ideale per i veri appassionati della storica serie Final Fantasy, che hanno vissuto le emozioni del titolo originale e desiderano riscoprire la magia in una veste grafica e sonora rivisitata e ottimizzata per le nuove generazioni.

La Steelbook Edition, in particolare, con la sua confezione in metallo artistico, si rivolge anche ai collezionisti e agli amanti dei dettagli esclusivi, che non si accontentano della semplice edizione standard e cercano qualcosa di più distintivo per arricchire la propria libreria di titoli.

Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile dal 29 febbraio 2029 in esclusiva per Sony Playstation 5. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

