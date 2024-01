Final Fantasy VII Rebirth, il ritorno di Zack è «immensamente importante»

Final Fantasy VII Rebirth si prenderà alcune libertà narrative rispetto al capitolo originale uscito su PS1, proprio come fatto del resto da Remake e con l'obiettivo di approfondire ulteriormente il background storico di Cloud e compagni.

Uno dei cambiamenti più discussi dalla community, visto nel finale del primo capitolo e confermato con il primo trailer dedicato di Rebirth, è sicuramente il ritorno di Zack Fair, grande amico di Cloud che gli regalò l'iconica spada in punto di morte.

Vicende che sono state narrate nel commovente prequel Crisis Core, che ha ricevuto anch'esso recentemente un remake (lo trovate su Amazon). Ma Rebirth ci farà vedere una versione differente del personaggio, sopravvissuto a quegli eventi importanti che la community conosce perfettamente a memoria.

In un'intervista rilasciata a Game Informer, il director Naoki Hamaguchi ha evidenziato che il ritorno di Zack Fair sarà fondamentale per la storia e per il coinvolgimento dei giocatori: la sua figura aiuterà infatti a immedesimarsi maggiormente col nuovo mondo creato da Square Enix.

«Abbiamo usato Zack come personaggio per raffigurare la visione combinata degli autori originali e di come è venuto a esistere questo mondo di Final Fantasy VII, con le sue politiche e regole che lo governano. Proprio come i Numen al suo interno, Zack è un personaggio equamente, immensamente importante e cruciale per la storia di Rebirth, che credo piacerà ai fan».

L'intenzione sembra dunque quella di deviare ancora una volta dal percorso originale, utilizzando Zack come figura per aiutare a coinvolgere nel mondo di gioco sia i fan storici che quelli che si stanno approcciando alla storia per la prima volta. Anche perché dovrebbe cercare di impedire il destino di un determinato personaggio, che pare essere comunque segnato.

Un intento indubbiamente coraggioso, ma che allo stesso tempo siamo certi che farà discutere gli appassionati storici, dopo il controverso finale visto in Remake: vedremo se Square Enix riuscirà a fare centro e convincere gli scettici. In ogni caso, aspettatevi di vedere tanto Zack nella trama e di non vederlo inserito solo per "capriccio".

Tra le novità già annunciate per Final Fantasy VII Rebirth è stata confermata la presenza di città inedite da esplorare, mentre per quanto riguarda i combattimenti gli sviluppatori hanno già assicurato che non sarà dimenticata la strategia.