Quanto dura Final Fantasy 7 Rebirth? Arriva una risposta

Square Enix è ancora al lavoro su Final Fantasy VII Rebirth, un gioco che a quanto pare durerà più del primo remake.

Il seguito di Final Fantasy VII Remake (trovate l'edizione Intergrade a prezzo basso su Amazon) proseguirà infatti la storia di Cloud e soci.

Advertisement

Come visto anche in un recente filmato, il gioco sarà in ogni caso più vasto del titolo originale uscito su PS1 nel 1997.

Ora, come riportato anche da TheGamer, la durata di Final Fantasy VII Rebirth si attesterà sulle 40 ore di gioco.

Lo sviluppatore Naoki Hamaguchi ha confermato che la storia principale del gioco richiederà circa 40 ore per essere completata, ma che il tentativo di portare a termine tutti i contenuti secondari la farà salire a più di 100 ore.

Per quanto Final Fantasy VII Remake sia stato apprezzato, una delle principali lamentele dei giocatori è stata la mancanza di contenuti secondari interessanti da svolgere al di là del gioco principale, che dava ben pochi motivi per tornare dopo i titoli di coda.

Rebirth si muove in una direzione molto diversa, allontanandosi dai livelli lineari e proponendo un mondo aperto che mira a sviluppare ciò che era esplorabile nel gioco originale.

Se ciò sarà realizzato a modo oppure no lo scopriremo quando Final Fantasy VII Rebirth sarà rilasciato nei negozi, ossia il 29 febbraio 2024 come esclusiva temporanea PS5.

Nell'attesa di saperne di più, GameStop ha aperto da poco i preorder di Final Fantasy VII Rebirth: Deluxe Edition, al cui interno trovate proprio una statuina dedicata a Sephiroth. Prenotatela ora per riceverla comodamente a casa vostra.

Ma non è tutto: alcune settimane fa abbiamo avuto modo di provare il gioco con le nostre mani: leggete ora l'anteprima.

Per concludere, stando ad alcune voci circolanti, il terzo capitolo della saga Square Enix sarebbe già entrato in pre-produzione e dovrebbe avere già un titolo ufficiale.