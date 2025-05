Final Fantasy IX, nuovi "indizi" circa il suo remake

La leggenda di Final Fantasy IX continua a far parlare di sé, e stavolta è Square Enix ad alimentare le speranze dei fan con un aggiornamento piuttosto sospetto al sito ufficiale per il 25° anniversario del gioco.

Se da un lato lo studio continua a negare qualsiasi progetto di remake del classico (che trovate su Amazon), dall’altro i segnali diventano sempre più difficili da ignorare.

Il sito, lanciato qualche mese fa per celebrare l'anniversario di uno dei capitoli più amati della saga, è stato arricchito con nuovi gadget, profili dei personaggi principali e una serie di contenuti che sembrano suggerire molto più di un semplice omaggio nostalgico.

Tra i nuovi articoli spiccano un collarino ispirato a Garnet e, soprattutto, la replica indossabile del cappello di Vivi, venduta in Giappone per circa 17.600 yen (oltre 120 dollari).

Non si tratta di una semplice statuetta da esposizione, ma di un vero e proprio cappello da indossare — e il prezzo suggerisce che non sia un oggetto per collezionisti casuali.

In aggiunta, otto personaggi del gioco sono ora disponibili come standee acrilici venduti in blind box, mentre Vivi si arricchisce di ulteriori versioni in formato tazza e mini-pochette.

Ma l’elemento che ha davvero acceso i radar dei fan è la nuova sezione del sito dedicata ai profili dei personaggi. Zidane, Vivi, Garnet e Steiner ora hanno schede ufficiali con descrizioni e artwork.

Una mossa apparentemente innocua, ma che, vista nel contesto, suona come un modo elegante per riportare sotto i riflettori il cast del gioco — magari in vista di un annuncio imminente.

Nonostante i fan chiedano da anni un remake di Final Fantasy IX, Square Enix ha sempre evitato conferme dirette. Anche quando Yoshi-P ha commentato l’eventualità, ha lasciato intendere che, se mai esistesse, sarebbe un titolo unico, non una trilogia come per Final Fantasy VII Remake. Insomma, il classico "non confermo né smentisco" che sa tanto di fumo negli occhi.

Se questo aggiornamento è solo un’operazione commerciale, va bene. Ma se è il preludio a qualcosa di più grande, allora Square, è il momento di dircelo.