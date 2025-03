La serie animata di Final Fantasy 9 svela ciò che avrebbe potuto essere

L'ambizioso adattamento animato di Final Fantasy IX si aggiunge a una lunga lista di opere che avrebbero potuto arricchire l'universo di una delle saghe videoludiche più amate.

La serie animata, che dovrebbe seguire le avventure dei figli di Vivi, è rimasta purtroppo intrappolata nel limbo produttivo, lasciando solo alcuni elementi concettuali e una sinossi a testimoniare ciò che sarebbe potuto essere.

Il concetto alla base della serie animata era tanto semplice quanto potente: raccontare la storia dei sei figli di Vivi, il celebre Mago Nero protagonista di Final Fantasy IX (che trovate su Amazon).

Mel, Koln, Luciola, Thea, Fala e Doc, gli ultimi Maghi Neri dei Quattro Continenti, avrebbero vissuto tranquillamente ad Alessandria, sotto lo sguardo benevolo della regina Garnet e degli abitanti della città.

L'incipit narrativo prevedeva un evento drammatico - Mel ritrovato congelato come una statua - che avrebbe costretto i fratelli ad abbandonare la sicurezza di Alessandria per avventurarsi nel vasto mondo alla ricerca di una cura.

Le poche immagini trapelate mostrano un stile visivo colorato e vivace, che reinterpreta i personaggi iconici del gioco attraverso una sensibilità grafica più contemporanea e accessibile a un pubblico giovane.

Questa scelta stilistica, pur allontanandosi dall'estetica più tradizionale del gioco, avrebbe offerto un'interpretazione fresca dell'universo di Final Fantasy IX.

La genesi del progetto risale al 2021, quando Cyber Group Studios annunciò la collaborazione con Square Enix per sviluppare una serie animata basata su Final Fantasy IX.

Lo studio francese avrebbe dovuto occuparsi della produzione, distribuzione e licenza della serie, includendo anche il merchandising correlato. La produzione sarebbe dovuta avvenire negli studi di Parigi e Roubaix, con la supervisione diretta di Square Enix per garantire la coerenza con l'universo del gioco originale.

Nel 2022, lo studio presentò il progetto a potenziali licenziatari durante il Licensing Expo di Las Vegas, e ancora nel 2023 continuava a promuovere la collaborazione con Square Enix come uno dei progetti più promettenti del proprio portfolio.

Tuttavia, il destino della serie ha preso una piega drammatica quando Cyber Group Studios è fallito nel 2024, lasciando il progetto in un limbo produttivo che molti considerano ormai una cancellazione definitiva.

La scelta di concentrarsi sui figli di Vivi non è casuale, ma si ricollega direttamente alla conclusione del gioco originale (che non spoilererò).

Il materiale concettuale della serie animata potrebbe potenzialmente essere ripreso in futuro, magari con un nuovo studio di produzione o in una forma diversa. La ricchezza dell'universo narrativo di Final Fantasy IX e l'affetto che i fan nutrono per personaggi come Vivi rendono questo mondo sempre fertile per nuove interpretazioni e sviluppi (qualcuno ha detto remake?).