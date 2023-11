Final Fantasy 9 e 10 Remake (e non solo) potrebbero essere in arrivo

Da mesi si rincorrono le voci su un remake di Final Fantasy 9 e 10, due dei capitoli della saga Square più amati dai fan.

Dopo il successo del remake del settimo capitolo (che potete trovare su Amazon), la compagnia nipponica potrebbe continuare coi rifacimenti dei suoi classici del passato.

Da anni i fan chiedono a gran voce un remake del nono episodio, desiderio che forse potrebbe concretizzarsi.

Senza contare che mesi fa un insider aveva dichiarato che gli sviluppatori di Square erano al lavoro anche su Final Fantasy X Remake, sebbene l'uscita non sarebbe vicina.

Ora, come riportato anche su Reddit, è tornato in auge un rumor di settembre che - se confermato - potrebbe fare la gioia dei fan.

Secondo le loro informazioni messe in circolazione da un leaker piuttosto affidabile, il remake di Final Fantasy 9 puntava a essere lanciato durante l'estate del 2024, ma quei piani potrebbero essere cambiati.

Il leaker ha anche dichiarato che al momento il remake di Final Fantasy 10 ha una "skeleton crew" e i cui lavori non riusciranno a essere conclusi in tempo per l'anniversario.

Ma non solo: è stato menzionato anche Final Fantasy 10-3 in "connessione" con il remake di FF10, ma non è chiaro se i progetti siano più di uno.

Sempre l'insider parla poi di un Dev Kit di PS5 in possesso di Square Enix, forse relativo a PlayStation 5 Pro, così come si parla del port di Final Fantasy VII Remake per Nintendo Switch 2.

In attesa di tutte le conferme del caso, la nostra recensione relativa alla versione Switch del nono capitolo originale della serie la potete leggere a questo indirizzo.

Ma non solo: parlando ancora di classici senza tempo, alcune settimane fa vi avevamo riportato nuovi indizi sul possibile arrivo di una remastered di Final Fantasy Tactics, un altro classico immortale molto apprezzato.

Infine, per quanto riguarda giochi più che confermati, Final Fantasy 7 Rebirth avrà una «grande sorpresa» per la sequenza più scioccante del gioco originale.