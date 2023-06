Final Fantasy X, si parla di un remake (ma è lontano)

Sono settimane davvero intense per i fan di Final Fantasy, tanto che ora sono emerse le prime indiscrezioni su un nuovo remake.

Dopo il successo ottenuto dal rifscimento del settimo capitolo (lo trovate su Amazon), sembra proprio che Square Enix non abbia alcuna intenzione di fermarsi.

Advertisement

Proprio in queste ore sono infatti tornate prepotentemente a farsi sentire le voci che danno un remake di Final Fantasy IX pressoché certo.

A quanto pare, però, come riportato anche da MyNintendoNews, sarebbe nei piani di Square anche un vero e proprio Final Fantasy X Remake.

Un insider di Final Fantasy su ResetEra - tale "Im A Hero Too" - ha dichiarato che gli sviluppatori stanno rifacendo anche il capitolo numero dieci.

L'intenzione sarebbe quella di rilasciarlo in concomitanza con il 25imo anniversario di Final Fantasy, ossia nel 2026. Non un'uscita dietro l'angolo, quindi.

Ad ogni modo, sia il remake di FFX che quello di FFIX non sono stati ancora confermati ufficialmente da Square Enix, ragion per cui piano con l'entusiasmo fino a che non ci saranno buone nuove provenienti direttamente dalla Casa dei Chocobo.

Sicuramente, il ritorno di Tidus e Yuna sarebbe davvero molto apprezzato, visto che Final Fantasy X ha sicuramente un posto speciale nel cuore dei fan, molto più del suo sequel diretto - ossia Final Fantasy X-2 - a dire il vero (criticato pesantemente per aver perso gran parte della magia del capitolo originale). Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Parlando ancora di classici senza tempo, solo pochi giorni fa vi avevamo riportato nuovi indizi sul possibile arrivo di una remastered di Final Fantasy Tactics, un altro cult molto amato.

Se c'è un gioco che invece è realtà è Final Fantasy VII Rebirth, tanto che dopo l'ultimo video mostrato alla Summer Game Fest un fan si è preso la briga di confrontarlo con l'originale del 1997.