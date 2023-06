Final Fantasy 16 non è ancora uscito, ma i fan lo hanno già preso di mira

Il day-one di Final Fantasy XVI, nuovo big targato Square Enix, è finalmente alle porte.

In attesa anche del sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade su Amazon), i fan sono pronti a mettere le mani sopra il sedicesimo capitolo ufficiale della saga.

Il fatto che alcune copie siano state messe in commercio prima del giorno scelto da Square non cambia le carte in tavola.

Come riportato anche da GamesRadar, Final Fantasy XVI uscirà solo domani, ma questo non ha impedito agli scrittori di fan fiction dedicate alla serie di mettersi al lavoro.

Come ha notato la fan della serie Audrey su Twitter, un sito web - da solo - ha già 66 opere ispirate al sedicesimo capitolo.

Ogni fan si è basato su ciò che è stato mostrato nel corso della demo o del marketing in generale, sia immaginando sia nuovi personaggi sia nuove storie per quelli esistenti.

Una rapida analisi dei tag mostra che il protagonista Clive e Barnabas sono piuttosto popolari, così come Jill e Dion Lesage.

Oltre alla popolarità delle fan fiction, gli utenti si sono scatenati sui social media.

Tutto questo dimostra che, al netto di una partenza dei preordini non proprio al top, la situazione è sicuramente migliorata e non poco a ridosso del lancio, ormai alle porte.

Tuttavia, è bene sapere che diverse copie di Final Fantasy 16 sono trapelate in anticipo, quindi è meglio essere cauti sui social media per evitare di imbattersi in spoiler.

Restando in tema, Ben Starr - interprete di Clive - ha parlato della perdita del padre durante la realizzazione del prossimo Final Fantasy XVI.

Ma non è tutto: nelle scorse settimane sono arrivate nuove conferme ufficiose circa la versione PC del gioco, la quale vedrà per forza di cose la luce dopo l'uscita dell'edizione PS5.

Infine, in un post social ufficiale, il colosso giapponese ha lanciato l'allarme spoiler dopo la rottura del day-one di Final Fantasy XVI.