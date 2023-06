Final Fantasy XVI, pericolo spoiler: parla Square Enix

Nelle scorse ore, alcuni negozi internazionali hanno già rotto il day-one di Final Fantasy XVI, con conseguenti primi spoiler sulla trama emersi online.

In attesa anche del sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade su Amazon), i fan sono pronti a mettere le mani sopra il sedicesimo capitolo ufficiale della saga, sebbene questa notizia li metta potenzialmente in pericolo.

Il fatto che alcune copie siano state messe in commercio prima del tempo ha spinto Square Enix a intervenire.

In un post social ufficiale, il colosso giapponese ha infatti lanciato l'allarme spoiler, mettendo in guardia tutti i giocatori che non vogliono rovinarsi la sorpresa.

«Sappiamo che sta circolando un numero ristretto di copie fisiche di Final Fantasy XVI. Stiamo investigando su queste acquisizioni illegittime e agendo per limitare il fenomeno in vista del lancio ufficiale del 22 giugno», scrive Square.

«A coloro che hanno ricevuto una copia prima del lancio, chiediamo gentilmente di non condividere aspetti del gioco, inclusi screen, video e dirette streaming fino a che Final Fantasy XVI non sarà disponibile per tutti.»

E ancora: «La nostra priorità è assicurarci che l'esperienza completa non venga spoilerata ai nostri fan, ragion per cui rimuoveremo qualsiasi immagine, video o live stream pubblicate prima del tempo. Chiediamo massima collaborazione da parte vostra in quest'ultima settimana. Non vediamo l'ora che possiate godervi il gioco completo il 22 giugno nel modo in cui il team l'ha sempre inteso».

Il nostro consiglio è nuovamente quello di fare molta attenzione, specie su TikTok e Instagram, per via di video pubblicati a tradimento e potenzialmente ricchi di spoiler.

Restando in tema, Ben Starr - interprete di Clive - ha parlato della perdita del padre durante la realizzazione del prossimo Final Fantasy XVI.

Ma non è tutto: nelle scorse settimane sono arrivate nuove conferme ufficiose circa la versione PC del gioco, la quale vedrà per forza di cose la luce dopo l'uscita dell'edizione PS5.