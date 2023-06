Final Fantasy XVI, allarme spoiler: rotto il day-one

Anche Final Fantasy XVI si ritrova costretto a dover fare i conti con la rottura del day-one: secondo quanto riportato da Game Rant, pare infatti che alcuni utenti abbiano segnalato di essere già riusciti a entrare in possesso delle copie fisiche.

Ricordiamo che l'uscita ufficiale è prevista tra meno di una settimana, ovvero il 22 giugno (potete prenotarlo con consegna garantita al day-one su Amazon), ma qualche negoziante "furbetto" deve aver deciso di vendere le prime copie in anticipo.

Advertisement

Inevitabilmente, questo significa che diversi utenti in questione abbiano già iniziato a far circolare i primi eventi narrati in Final Fantasy XVI, causando un vero e proprio allarme spoiler tra i fan.

Possiamo confermare che effettivamente sono già iniziati a circolare dettagli su diversi eventi che non erano stati svelati da Square Enix, come conseguenza della rottura del day-one.

Ovviamente noi di SpazioGames non riporteremo nessuna di queste anticipazioni sulle nostre pagine, ma invitiamo i fan che non vogliono avere rovinata alcuna sorpresa a procedere con cautela durante la navigazione in internet nelle prossime giornate.

Square Enix non ha ancora commentato la notizia, ma possiamo facilmente prevedere che il team di sviluppo non abbia preso molto bene la vicenda.

Del resto, lo stesso Naoki Yoshida ci aveva raccontato in una nostra intervista di aver voluto mettere proprio la narrativa al centro della produzione: grazie alla rottura del day-one vi è dunque il serio rischio che l'esperienza possa essere rovinata ai fan più incauti. Vi invitiamo a prestare, dunque, la massima attenzione.

La storia sarà particolarmente corposa e studiata per essere già completa al lancio, senza alcun bisogno di DLC aggiuntivi — evitando così di incappare nello stesso errore commesso da Final Fantasy XV.

Se volete ingannare l'attesa, vi ricordiamo che è già disponibile la demo gratuita ufficiale: una prova che ci permette non solo di testare il gameplay, ma anche di innamorarci del tenero cucciolo Torgal.