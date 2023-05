FIFA 23 è ufficialmente il miglior gioco della storia del franchise

Se proprio doveva interrompersi la collaborazione tra Electronic Arts e la federazione calcistica, possiamo ormai dire che lo studio è riuscito a chiudere il tutto nel migliore dei modi: il publisher ha infatti confermato che FIFA 23 è diventato ufficialmente il gioco di maggior successo nella storia del franchise.

Già in passato gli sviluppatori non avevano nascosto tutto il loro entusiasmo per i risultati ottenuti dall'ultimo capitolo della saga calcistica (lo trovate su Amazon), ma ormai possiamo dire, senza timore di smentita, che questo è stato il vero e proprio canto del cigno in vista del rinnovamento con EA Sports FC.

Come riportato infatti da VGC, FIFA 23 ha già battuto i risultati ottenuti da FIFA 22 in soli 6 mesi, diventando il miglior lancio di sempre per le simulazioni calcistiche.

Un risultato che tiene naturalmente conto anche dell'enorme successo del titolo sul mercato europeo e, in particolar modo, sul territorio italiano, dove entrambi gli ultimi capitoli hanno conquistato la top 3 del nostro mercato.

Durante la pubblicazione degli ultimi risultati finanziari del gruppo, il CFO Chris Suh ha confermato che gli incassi di FIFA 23 nell'ultimo trimestre si sono rivelati «superiori alle aspettative», fino ad arrivare a raggiungere un nuovo record per la serie.

Ricordiamo che Electronic Arts aveva già previsto che FIFA 23 sarebbe diventato il più grande gioco della storia del franchise, e con gli ultimi risultati finanziari possiamo ormai dire che tale analisi si è rivelata decisamente azzeccata.

A questo punto non resta che attendere di scoprire quale sarà il futuro delle simulazioni calcistiche e, soprattutto, se EA Sports FC riuscirà a ottenere gli stessi risultati anche senza l'aiuto dell'iconica licenza.

Nel frattempo, se siete curiosi di provare anche voi l'ultima simulazione calcistica, è arrivata un'ottima notizia: FIFA 23 sarà incluso gratis su Xbox Game Pass Ultimate, grazie al catalogo di EA Play.