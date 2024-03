La festa del papà sta per arrivare (19 marzo 2022), e noi di Spaziogames abbiamo deciso di aiutarvi a non farsi cogliere impreparati, preparando diversi articoli a tema allo scopo di indirizzarvi verso i migliori regali da fare al vostro genitore, anche in base al vostro budget.

Per questo articolo, abbiamo deciso di fare riferimento ad Amazon, il famoso portale di e-commerce che offre una vasta scelta di prodotti, proponendovi le migliori idee regalo oltre i 50 euro. Tuttavia, vi consigliamo di agire velocemente, perché alcuni prodotti potrebbero esaurirsi presto o addirittura i prezzi potrebbero aumentare nei prossimi giorni.

È giunto il momento di lasciarvi alla nostra selezione di idee regalo oltre i 50 euro, ricordandovi anche che, tramite la nostra pagina ufficiale creata per aiutarvi con i vostri regali per la festa del papà, potrete consultare anche tutte le offerte provenienti da store come eBay, Mediaworld, Aliexpress, Unieuro e altri ancora!

Festa del papà: Le Migliori idee regalo oltre i 50 euro

Trapano avvitatore Bosch

Dotato di un cambio a due velocità, questo trapano avvitatore Bosch è in grado di fornire un incredibile potenza di 15 Nm sia durante la foratura (fino a 19 mm) che durante l'avvitamento (fino a 7 mm). Nella confezione sono presenti due batterie da 2,0 Ah, un caricabatterie, un set di cacciaviti Bosch composto da 25 pezzi, un set di trapani per legno Bosch con sette pezzi e un set di trapani per metallo Bosch sempre con sette pezzi.

LEGO Technic Ducati Panigale V4 R

Grazie a questo kit, potrete assemblare una fedele riproduzione del modello originale Ducati, completo di sterzo girevole e freni a disco anteriori e posteriori. E non è tutto, perché il modello finale sarà ricco di dettagli, come il cavalletto laterale, il tubo di scarico, il parabrezza e il cruscotto. E chi ha detto che i LEGO sono solo per i bambini? Questo set dimostra che non è così, perché vi permette di creare un oggetto unico e ricco di particolari, che farà la felicità di tutti gli appassionati di moto. Inoltre, assemblare questo modello è anche un'attività rilassante e divertente, che farà dimenticare lo stress della giornata e permetterà di mettere alla prova le abilità manuali del vostro papà.

Orologio Digitale Casio con cinturino

L'orologio digitale Casio rappresenta l'ideale dono per coloro che cercano un dispositivo sportivo dal fascino retrò degli anni '90, ma dotato di funzionalità moderne al passo con i tempi. Grazie alla connessione allo smartphone, questo modello consente di monitorare il proprio stile di vita calcolando il numero di passi effettuati e offrendo ulteriori opzioni di personalizzazione. Caratterizzato da una struttura solida e resistente, l'orologio è dotato di vetro minerale di alta qualità, garanzia di durata e affidabilità nel tempo. La sua capacità di coniugare stile e tecnologia lo rende il perfetto accessorio per chi desidera distinguersi con eleganza e praticità, senza rinunciare alle funzionalità essenziali per il proprio benessere.

Borsa messenger Samsonite Hip-Square

La borsa messenger Samsonite rappresenta l'accessorio perfetto per chi cerca praticità e stile in un unico prodotto. Realizzata con materiali di alta qualità, come nylon e poliuretano, e rifinita con minuteria in metallo opaco e il logo distintivo del brand, questa borsa garantisce resistenza e durata nel tempo. Il suo design funzionale e compatto la rende ideale per l'uso quotidiano, offrendo un comodo scomparto dedicato al tablet e al cellulare, oltre a spazio sufficiente per riporre tutti gli oggetti personali di cui si ha bisogno durante la giornata.

Speaker Bose SoundLink Revolve II

Bose è un brand che non ha certo bisogno di presentazioni, essendo uno dei più popolari in ambito audio. Lo speaker SoundLink Revolve II assicura un suono a 360° per una copertura uniforme e può essere utilizzato praticamente ovunque, grazie alla sua resistenza all'acqua e alla polvere (IP55). La generosa batteria assicura un'autonomia sino a 13 ore, mentre il microfono integrato fornisce la possibilità di utilizzarlo per le chiamate e per impartire comandi tramite Amazon Alexa.

