Far Cry, un altro spin-off sarebbe in arrivo

Un gioco non ancora annunciato, apparentemente basato sulla serie anime spin-off di Far Cry, Captain Laserhawk, è stato classificato in Europa.

La serie (che trovate su Amazon) sembra infatti che abbia ancora qualcosa da dire.

Considerando che ultimamente gli sparatutto in soggettiva storici del passato stanno tornando di moda, la cosa stupisce solo in parte.

Come riportato anche da VGC, Captain Laserhawk Niji Warrior è stato classificato dal PEGI, il che suggerisce che presto potrebbe arrivare un reveal ufficiale.

Il titolo, che finora ha ricevuto una classificazione solo per la versione PC, è probabilmente basato su Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, una serie animata di Netflix a sua volta ispirata a Far Cry 3: Blood Dragon.

Lo show segue un super-soldato cyborg bollato come nemico dello Stato e che lotta per trovare una causa per cui valga la pena combattere in una società distopica.

Il gioco vede i giocatori prendere parte a un 'deathmatch' laser e competere per eliminare il maggior numero di avversari, secondo la classificazione del PEGI, con la possibilità di acquistare oggetti cosmetici e altro ancora.

Secondo quanto riportato dalla stampa all'inizio dell'anno, Ubisoft starebbe sviluppando Far Cry 7 e un gioco multigiocatore indipendente sempre dedicato al franchise.

Si sostiene che Far Cry 7 sia realizzato con il motore Snowdrop di Ubisoft, piuttosto che con il motore Dunia utilizzato per i recenti titoli della serie.

Il titolo multigiocatore sarebbe invece uno sparatutto ambientato nella natura selvaggia dell'Alaska.

Entrambi i titoli sarebbero previsti provvisoriamente per l'autunno del 2025. Ricordiamo in ogni caso che l'ultimo Far Cry 6 è stato decisamente apprezzato negli anni, e addirittura è stato decretato come miglior gioco del 2022.

Anche se, a dire il vero, la stessa Ubisoft non è mai sembrata troppo convinta delle potenzialità del titolo, tanto da glissare su sequel e DLC.