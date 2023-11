Far Cry 6 è arrivato alla fine, nessuna novità per il sequel

Far Cry 6 ha fatto divertire moltissimi fan del gameplay caciarone della saga di Ubisoft ma, come ogni episodio, arriva la fine del supporto da parte degli sviluppatori e quel giorno è oggi.

Il titolo è stato decisamente apprezzato negli anni, e addirittura è stato decretato come miglior gioco del 2022. Certo, a dargli questo titolo è stata la stessa Ubisoft, va detto.

E, come riporta IGN US, il publisher francofono è arrivato alla fine del supporto per Far Cry 6 e nell'annunciarlo ringrazia ovviamente i giocatori che hanno supportato il gioco per tutti questi anni.

L'ultima patch del gioco è infatti arrivata, come annunciato tramite social network:

«Grazie ai milioni di giocatori che si sono uniti alla lotta! Le tue avventure potranno continuare in Yara senza interruzione dei servizi online, tuttavia il team di sviluppo non effettuerà più aggiornamenti a Far Cry 6. Apprezziamo la tua passione, creatività e amore per Chorizo, anche Anton è orgoglioso!»

Come accennato, i servizi online non verranno chiusi per Far Cry 6, il che significa che i giocatori potranno continuare a giocarci in compagnia di altri amici abituati alle scorribande. Sicuramente i servizi online verranno interrotti prima o poi, ma almeno per un po' potrete continuare a giocare.

Dopo più di due anni dal suo lancio, Far Cry 6 non è stato aggiornato granché se non fino a novembre 2022, in cui il titolo ha avuto l'update 6.

Siamo tutti in attesa di Far Cry 7 insomma, così come del fantomatico titolo multiplayer di cui si era parlato qualche tempo fa ma di cui si sono perse le tracce. È chiaro che, con la chiusura degli aggiornamenti, Ubisoft sta guardando al futuro.

