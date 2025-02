Fallout Stagione 2 «spazzerà via» gli episodi precedenti

Il Fallout di Prime Video è stato un grande successo, e la stagione 2 sembra che non sarà da meno, stando alle parole degli attori.

Ovviamente è un po' come chiedere all'oste com'è il vino, ma è interessante vedere come gli attori dello show di Prime Video abbiano percepito la nuova tornata di episodi.

Durante il MegaCon di Orlando (tramite Windows Central), Ella Purnell, che nella serie interpreta Lucy, ha anticipato che i fan dovranno aspettarsi grandi colpi di scena: «Nessuno potrà prevedere cosa accadrà. Questa volta ci saranno svolte inaspettate».

A metterci il carico è Walton Goggins, che interpreta il Ghoul, il quale ha lanciato dichiarazioni più altisonanti per quanto riguarda la stagione 2 di Fallout.

«Pensavo che la stagione 1 fosse straordinaria», dichiara Goggins, rilanciando subito dopo:

«Personalmente, ne sono rimasto molto soddisfatto. Questa la spazza via. Ciò che questi scrittori hanno fatto e gli artigiani che si sono uniti per raccontare questa storia. Sarà davvero qualcosa. Non vedo l'ora che la gente la veda. Stiamo lavorando duramente per far sì che ciò accada.»