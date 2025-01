Fallout Stagione 2, le riprese sono state rinviate: ecco che succede

Le riprese della Stagione 2 di Fallout dovevano riprendere in via ufficiale nella scorsa giornata, ma Prime Video ha deciso di bloccare il tutto e rinviare il ritorno sulle scene tra qualche giorno.

Tecnicamente le riprese erano già ripartite all'inizio dello scorso mese, motivo per cui ci riferiamo naturalmente al ritorno previsto per il nuovo anno, dopo la fine delle vacanze invernali.

La motivazione dietro questa decisione è estremamente seria: come riportato da Deadline, il tutto è stato causato dai gravissimi incendi che hanno colpito il sud della California, in particolar modo la zona di Los Angeles.

La seconda stagione di Fallout sarà girata nel comune di Santa Clarita: sebbene la zona fortunatamente non sia stata coinvolta dagli incendi, la produzione ha deciso di rinviare le riprese per motivi precauzionali, mettendo al primo posto la salute dello staff e degli attori.

Si tratta infatti di un comune conosciuto proprio per i suoi forti venti, motivo per il quale c'è una comprensibile paura che gli incendi possano arrivare a colpire anche le zone vicine al set delle riprese.

Al momento il ritorno per le riprese è stato segnato temporaneamente per la giornata di domani venerdì 10 gennaio, ma è chiaro che se la situazione per allora non dovesse ancora essere sotto controllo potrebbe essere necessario un ulteriore rinvio a data da destinarsi.

Ricordiamo che lo show è riuscito a far esplodere nuovamente l'interesse verso la serie videoludica, come il capitolo multiplayer Fallout 76 (che trovate a basso prezzo su Amazon) e gli ultimi episodi principali in single player: anche lo stesso Phil Spencer ha ammesso che i videogiochi sono diventati più accessibili proprio grazie alla serie TV.

Per quanto l'attesa per la Stagione 2 sia comprensibilmente elevata, la sicurezza deve venire sempre e comunque prima di tutto: non possiamo dunque che apprezzare la decisione, sperando che gli incendi riescano a venire placati il prima possibile per il bene di tutti.