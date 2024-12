Fallout Stagione 2, ci siamo: riprese al via

I fan dell’universo di Fallout possono finalmente esultare: la produzione della seconda stagione dell’acclamata serie TV è ufficialmente iniziata.

La conferma arriva da un post sui social ufficiali di Fallout on Prime (via The Gamer), accompagnato da una foto di Walton Goggins mentre si prepara a entrare nel ruolo del Ghoul, alias Cooper Howard.

L’immagine, che mostra l’attore durante il processo di applicazione delle protesi, non lascia dubbi: le riprese sono in pieno svolgimento.

La nuova stagione potrebbe portare i fan in uno degli scenari più iconici della saga: New Vegas.

Set fotografici trapelati di recente sembrano confermare questa ipotesi, mostrando un motel abbandonato e un cartello che indica "Novac", una delle location principali del gioco.

Un’altra immagine, sempre non verificata, ritrarrebbe i Great Khans, suggerendo il ritorno delle celebri fazioni dell’universo di Fallout.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Walton Goggins, il cui ruolo nella prima stagione è stato acclamato dalla critica e ha portato a diverse nomination (tra cui quella agli Emmy come Miglior Attore Protagonista in una Serie Drammatica), torna per interpretare il suo personaggio enigmatico e carismatico.

Il post sui social accompagna la foto con una citazione iconica: «Feo, fuerte y formal», che può essere tradotto come «brutto, forte e dignitoso», una perfetta descrizione del processo trasformativo dell’attore per il ruolo.

Sin dal suo debutto, la serie TV di Fallout si è affermata come una delle migliori trasposizioni videoludiche mai realizzate (qui la mia recensione), garantendo un immediato via libera per la seconda stagione.

Le aspettative sono quindi decisamente alte, e con la conferma dell'inizio delle riprese cresce l’entusiasmo per ciò che questa nuova stagione ha in serbo per noi.

Restando in tema, Macaulay Culkin, attore noto per il suo ruolo in Mamma, ho perso l'aereo, si è da poco unito al cast della seconda stagione di Fallout: qui trovi tutti i dettagli.